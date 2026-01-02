Son Mühür - Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, 2025 yılına ilişkin kadın cinayetleri verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre, yaşamını yitiren kadınların yüzde 64,7’si kendi evlerinde öldürüldü. Kadınların en güvende olması gereken alanların, en tehlikeli mekânlara dönüştüğü bir tablo ortaya çıktı.

Ateşli silahlar ilk sırada

Kadın cinayetlerinde en sık kullanılan yöntemin ateşli silahlar olduğu belirtildi. Faillerin büyük çoğunluğunu ise eş, eski eş, baba, kardeş gibi aile içinden erkeklerin oluşturduğu kaydedildi.

En fazla cinayet büyükşehirlerde

Kadın cinayetlerinin en fazla görüldüğü iller İstanbul, Diyarbakır ve İzmir oldu. 2025 yılı boyunca İstanbul’da 54, Diyarbakır’da 21, İzmir’de 20, Antalya’da 19, Ankara’da 16 ve Adana’da 14 kadın cinayeti kayıtlara geçti.