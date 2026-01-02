Son Mühür- Petrol fiyatları, Ukrayna insansız hava araçlarının Rus petrol tesislerini hedef alması ve ABD ablukasının Venezuela'nın ihracatını baskılaması nedeniyle geçen yıl 2020'den bu yana en büyük yıllık kaybı kaydettikten sonra, 2026'nın ilk işlem gününde hafifçe yükseldi.

Brent petrol vadeli işlemleri 2 Ocak itibarıyla 42 sent artarak varil başına 61,26 dolara yükseldi. ABD Batı Teksas Ham Petrolü de yine 42 sent artışla varil başına 57,77 dolardan işlem görüyor.

Jeopolitik riskler endişe yaratıyor...



Kiev, son aylarda Rus enerji altyapısına yönelik saldırılarını yoğunlaştırarak , Moskova'nın Ukrayna'daki askeri harekatı için finansman kaynaklarını kesmeyi hedefliyor.



Trump yönetiminin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro üzerindeki baskıyı artırmak için attığı son adımda, Washington Çarşamba günü Venezuela petrol sektöründe faaliyet gösterdiğini söylediği dört şirket ve bunlarla bağlantılı petrol tankerlerine yaptırım uygulamıştı.

Ortadoğu'da, OPEC üyesi Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında Yemen konusunda yaşanan kriz, Perşembe günü Aden havaalanında uçuşların durdurulmasının ardından daha da derinleşti.

4 Ocak'ta sanal toplantı...



Şimdi gözler Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri (OPEC+) arasında 4 Ocak'ta yapılacak sanal toplantıya çevrildi.

2020'den sonraki en sert düşüşünü yaşayan Bent petrol geçtiğimiz yıl yüzde 20'yi aşan bir düşüşe tanık olmuştu.