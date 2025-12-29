Son Mühür- Mehmet Ali Kulat'ın liderliğindeki MAK Araştırma'nın Aralık ayı Türkiye Gündemi araştırmasında seçmenin tercih konusunda kafasının karışık olduğunu gösteren işaretler öne çıktı.

2026'nın daha umut verici olacağına inanıyor musunuz? sorusuna ''Evet çok inanıyorum'' diyenlerle ''Kısmen inanıyorum'' diyenlerin toplam oranı yüzde 62 gibi bir oranda olması dikkat çıkıyor.



Hiçbiri çözemez diyenler zirvede...



Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözebilir sorusuna verilen cevaplar ise hem muhalefet hem de iktidar partileri için düşündürücü bir tabloyu ortaya seriyor.

Hiçbiri diyenlerin oranı yüzde 28'le açık ara önde olan araştırmada,

AK Parti yüzde 20

CHP yüzde 18

MHP yüzde 5

DEM Parti yüzde 6

Yeniden Refah Partisi yüzde 4

Zafer Partisi yüzde 1

Saadet Partisi yüzde 1

DEVA yüzde 1

Bağımsız Türkiye Partisi yüzde 1

Diğer yüzde 1

Kararsızım/ Fikrim yok yüzde 6 olarak görülüyor.



Her 4 seçmenden biri protest seçmen...



Araştırmada dikkat çeken ayrıntılardan biri de oy kullanmaya sıcak bakmayan protest seçmen sayısının çokluğu.

Katılımcıların yüzde 24'ünün oy kullanmak istemediklerini ya da oy kullanmayacaklarını söyledikleri protest seçmenlerin dışarıda bırakıldığı süreçte ortaya çıkan tablo ise şöyle...

CHP yüzde 31.4

AK Parti yüzde 31

MHP yüzde 7

DEM Parti yüzde 7.2

Yeniden Refah Partisi yüzde 4.1

İYİ Parti yüzde 7.2

Zafer Partisi yüzde 2.1

Saadet yüzde 1.1

DEVA yüzde 1

Bağımsız Türkiye Partisi yüzde 1

Anahtar Parti yüzde 1.2

Diğerleri yüzde 1.2

Kararsız/ Cevap yok yüzde 4.5

