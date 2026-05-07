Arjantin'den seyahatine başlayan ve 23 farklı milletten 150’yi aşkın yolcuyu bünyesinde barındıran MV Hondius kruvaziyer gemisi, son günlerde zorlu durumlarla karşı karşıya kalmış durumda. Gemi, Atlantik Okyanusu’nu geçtiği esnada patlak veren hantavirüs şüphesi dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırmış durumda. Virüs kaynaklı olarak 3 kişi yaşamını yitirirken, hastalığa yakalanan diğer kişilerin tahliye süreçleri gerçekleşti.

Hantavirüs ile ilgili olarak dünya kamuoyunda çeşitli söylentiler gündemi oluşturmaya devam ederken, 2022 yılında bir X platformu kullanıcısının yapmış olduğu paylaşım ise tartışmaları beraberinde getirdi.

X sosyal medya platformunda yapmış olduğu paylaşımlarla gündeme gelen 'soothsayer' isimli bir kullanıcının, 2022 yılında yapmış olduğu paylaşım hantavirüsün patlak vermesinin ardından yeniden gündem oldu. Kullanıcının yaptığı paylaşımda, "2023 yılında korona bitecek, 2026 yılında Hantavirüs başlayacak!" ifadelerini kullandığı görüldü. Yapılan bu paylaşım kısa sürede dünya kamuoyunun gündemine otururken, tepkiler ve eleştiriler de beraberinde geldi.

Kullanıcının bu paylaşımının gündem olmasının ardından Dr. Simon isimli bir başka kullanıcı ise, "Bu tweet, Haziran 2020'de hesaplarını oluşturan bir kullanıcıdan viral oluyor. Aynı ayda Covid pandemisi 2023'te bitecek ve Hantavirüs 2026'da ortaya çıkacak diye bir tahmin paylaşmışlar. Ve işte bu dolandırıcılıklar böyle işliyor. Biri bir X hesabı oluşturuyor, onu gizliye alıyor ve hayal edilebilecek her virüs adı ve senaryoyla yüzlerce farklı tahmin paylaşıyor. Sonra, bir olay gerçeklikle belirsizce örtüştüğünde, diğer tüm başarısız tahminleri siliyor ve sadece doğru olanı görünür bırakıyor. İnsanlar, Papa'nın ölümü, ünlü ölümleri, savaşlar ve diğer büyük olaylar hakkındaki tahminlerde de tam olarak aynısını yapıyor. İstediğin gibi." ifadelerini kullandı.

