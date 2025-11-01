Son Mühür - 2008 küresel finans krizini önceden öngörerek yüzde 489 getiri elde eden ünlü yatırımcı Michael Burry, piyasalarla ilgili yeni bir uyarıda bulundu. “The Big Short (Büyük Açık)” filmine ilham veren Burry’nin son paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

2008 krizini bilmişti

Tıp eğitimi aldıktan sonra yatırım dünyasına yönelen Michael Burry, 2000 yılında kurduğu Scion Asset Management fonu ile finans camiasında adını duyurdu. 2005 yılında ABD’deki yüksek riskli mortgage kredilerinin sistemik bir çöküşe yol açacağını öngören Burry, bu piyasaya karşı “short” pozisyon alarak tarihin en kazançlı hamlelerinden birini gerçekleştirdi. 2008’de kriz başladığında Burry’nin öngörüsü doğru çıktı ve fonu yüzde 489 getiri sağladı. Bu başarı, yatırım tarihine geçerken Hollywood’un da dikkatini çekti. 2015 yapımı “The Big Short” filminde Burry’yi Christian Bale canlandırdı.

“Veriler yalan söylemez, ama insanlar onlara inanmak istemez”

Analizlerinde veriye dayalı yaklaşımıyla tanınan Burry, finansal sistemdeki dengesizlikleri sık sık gündeme taşıyor. Son dönemde teknoloji hisselerindeki hızlı yükseliş, kripto varlıklardaki dalgalanmalar ve küresel borç artışını, yeni bir finansal balonun işaretleri olarak değerlendiriyor. “Veriler yalan söylemez, ama insanlar onlara inanmak istemez” sözüyle tanınan yatırımcı, 2023’te ABD borsasındaki aşırı değerlemelere karşı açtığı pozisyonlarla da dikkat çekmişti.

Rekor kıran paylaşım

Michael Burry, sosyal medyada nadiren paylaşım yapıyor. Ancak kısa süre önce, Christian Bale’in The Big Short filmindeki sahnesiyle yaptığı paylaşımı, yaklaşık 7 milyon görüntülenme aldı. Ünlü yatırımcı yeni paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Bazen baloncuklar görürüz.

Bazen yapılacak bir şeyler vardır.

Bazen kazanmanın tek yolu oynamamaktır. Burry’nin söz konusu paylaşımı, piyasaların “yeni bir balon dönemine” girdiği şeklinde yorumlandı. Bir kullanıcı, paylaşımı, ''2008’i gördü ve kazandı. Şimdi 2025’i görüyor ama sistem yeniden yapılandırıldığı için sadece uyarıyor.” şeklinde özetledi.