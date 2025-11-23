Son Mühür - Rivulaceae familyasına mensup bu balık türünün neslinin tükendiği sanılıyordu. Fakat araştırmacılar, Güney Amerika’daki küçük bir ormanda, yağmur suyuyla dolan yapay bir gölette canlı bir popülasyon keşfetti.

Tesadüfen görüldü

Earth’ün aktardığı bilgilere göre, balığın doğal yaşam alanlarında uzun yıllar boyunca gözlemlenememesi, türün yok olabileceği endişelerini artırmıştı. Yıllarca süren başarısız arayışların ardından Moema claudiae, “nesli tükenme tehlikesi altında” statüsüne alınmıştı. Ancak bilim insanları Heinz Arno Drauert ve Thomas Otto Litz, Nature Conservation dergisinde yayımladıkları araştırmada, bu nadir türün küçük bir geçici gölette yaşadığını ortaya koydu.

Litz, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Moema claudiae’nin yeniden keşfi benim için özel bir an. Bu türü doğada koruma şansı artık elimizde. Profesör Wilson Costa’nın bu türe eşi Claudia’nın adını vermesi de bu keşfi daha anlamlı kılıyor”

Yağmurlu havalarda ortaya çıkıyor

Araştırmada, balığın yaşam döngüsünün oldukça sıra dışı olduğu vurgulandı. Yağışlı dönemlerde geçici göletlerde hızla çoğalan tür, yumurtalarını çamura bırakıyor. Bu yumurtalar kuraklığa dayanıklı olup, göletler tamamen kurusa bile canlılığını koruyor ve bir sonraki yağmur döneminde yeniden gelişiyor. Bilim insanları, bu benzersiz yaşam stratejisinin yalnızca göletlerin insan müdahalesiyle kurutulmadığı, kirletilmediği ve çevresel tahribatın minimum olduğu alanlarda mümkün olduğunu belirtiyor.

Yok olma tehdidi altında

Yayınlanan araştırmada, Bolivya’nın son 25 yılda yaklaşık 10 milyon hektar orman kaybettiği belirtildi. Ormansızlaşma ve tarımsal alan genişlemesi, bu balıkların yaşam alanı olan küçük sulak bölgeleri hızla yok ediyor. Bu nedenle Moema claudiae, ekosistemin sağlığını gösteren bir “ekolojik gösterge tür” olarak kabul ediliyor. Araştırmacılar, türün evrimsel açıdan oldukça özgün olduğunu ve küçük bir popülasyonun yok olmasının tüm türü tehlikeye atabileceğini ifade ediyor.