Son Mühür- Norveç’in Kuzey Denizi’ndeki petrol ve doğalgaz gelirlerinin aktarıldığı Norveç Varlık Fonu yaptığı yatırımların meyvelerini toplamaya devam ediyor.

Fon'un 2019'daki değerlerini paylaşan TÜSİAD Almanya Temsilcisi Alper Üçok,

''Norveç Varlık Fonu web sayfasına girilince fonun realtime değeri görülebiliyor. Şu anda 10.044.534.002.512 Kron yani yaklaşık 1.1 trilyon dolar değerinde. 1996'da kuruldu. Şu anda fonun yapısında %70 hisse, %27 tahvil, %3 emlak bulunuyor. 600 çalışanı var.'' demişti.



Aradan geçen 6 yılda Fon'un aldığı yolun büyüklüğüne dikkat çeken Üçok,

''Norveç varlık fonunun anlık değeri Web sayfasından görülebiliyor. Şu an 20.7 trilyon Norveç Kronundan veya 2.04 trilyon dolardan fazla. Norveç varlık fonunun değeri son 6 yılda hem kron hem de dolar bazında %100'den fazla artmış durumda.'' hatırlatmasında bulundu.

Nerelere yatırım yapılıyor?



''Norveç’in Kuzey Denizi’ndeki petrol ve doğalgaz gelirlerinin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla yaşama geçirilen Norveç Varlık Fonu, düna borsalarının yüzde 1.5'una sahip.

Apple'ın yüzde 7'sine sahip olan Fon'un Nvidia, Microsoft, Google ve Nestle'de hisseleri var.

Fon'un şu anki 2 trilyon dolarlık büyüklüğü Norveç'te bebekler dahil kişi başına 360 bin dolarlık bir kaynak anlamına geliyor.

Norveç devleti, petrol şirketlerinden aldığı vergi, kâr payı ve lisans gelirlerinin tamamını bu fona aktarıyor.

Fon, Tütün şirketleri (tamamen yasak),

Nükleer silah üreten şirketler,

İnsan hakları ihlali yapan şirketler ve

Kömür madenciliği ve aşırı kömür yakan elektrik şirketlere yatırım yapmıyor.