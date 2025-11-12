Son Mühür - Son olarak Kıskanmak adlı dizide rol alan ünlü oyuncu Özgü Namal, çocuklarıyla birlikte Beykoz yolunda dizi setine giderken trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Namal ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

2 çocuğu da yanındaydı

Ünlü oyuncu Özgü Namal, okulların tatilde olmasını fırsat bilerek iki çocuğu Su ve Nefes’i de yanına alıp dizi setine gitmek üzere yola çıktı. Beykoz yolunda, şoförünün kullandığı araca başka bir aracın çarpması sonucu kaza meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük hasar oluşurken, emniyet kemerlerinin takılı olması ve hava yastıklarının açılması sayesinde Namal, çocukları ve şoförü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Namal ve beraberindekilerin yapılan kontrollerinde ciddi bir yaralanma tespit edilmedi. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu, kazanın ardından ise bugün ve yarın sete ara vereceği öğrenildi.