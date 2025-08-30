Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek üzere haziran ayı sonunda Türkiye’ye gelmeye başladı. Tatilin sona ermesiyle dönüşe geçen gurbetçiler, Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli, Yunanistan’a açılan Pazarkule ve İpsala ile Kırklareli’nden Bulgaristan’a açılan Dereköy Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu. Kapıkule Gümrük sahasında uzun araç kuyrukları dikkat çekerken, gurbetçiler ana vatandan ayrılmanın hüznünü yaşadı.

2 milyon gurbetçi çıkış yaptı

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 22 Haziran-28 Ağustos tarihleri arasında Edirne ve Kırklareli’ndeki 5 sınır kapısından 564 bin 168 araç girdi, 503 bin 256 araç çıkış yaptı. Bu süreçte 2 milyon 243 bin 871 yolcu giriş yaparken, 2 milyon 45 bin 205 yolcu çıkış yaptı. Yolcuların yaklaşık 2 milyonunu gurbetçiler oluşturdu.

Köpekleri için arabayla geldiler

Aydın’ın Didim ilçesinde tatil yapan Meral Susa, Almanya’ya dönüş yolculuğunu köpekleri için arabayla yaptıklarını belirterek, “Yaklaşık 2,5 haftadır Türkiye’deydik. Tatilimiz bittiği için çok üzgünüz. 10 aylık köpeğimiz için arabayla gelmeyi tercih ettik, çok rahat geçti. Bundan sonra da böyle yapmayı planlıyoruz” dedi.

“Hasret 1 aya sığmıyor”

Almanya’ya dönen Şemsettin Zengin, “Türkiye’de 1 ay kaldık. Çok güzel geçti ama hasret kolay dinmiyor. Bütün ailemiz burada olduğu için ayrılmak zor” diye konuştu.

“Hiçbir yer kendi ülkeniz kadar güzel değil”

Iğdır’dan gelip Fransa’nın başkenti Paris’e dönen Serkan Kızılay ise dönüşün hüzünlü olduğunu söyledi: “Tatilde ailemizi gördük, gezdik, eğlendik. Ama ülkemizi bırakıp dönmek çok zor. Orada da bir hayatımız var ama hiçbir yer kendi ülkeniz kadar güzel olmuyor.”