Son Mühür- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Azar, LivU ve Tango’nun da aralarında bulunduğu 29 farklı tanışma uygulamasına erişim engeli getirdi. Karar, Ankara 3. ve 4. Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından onaylandı.

Karar BTK Başkanı Karagözoğlu’ndan

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu’nun aldığı erişim engeli kararları, 20 Ağustos’ta Ankara 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği ve 22 Ağustos’ta Ankara 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından onaylandı.

Azar, LivU ve Tango da engellendi

Erişim yasağı getirilen 29 uygulama arasında, Türkiye’de de sık kullanılan Azar, LivU ve Tango öne çıktı. Karar sonrasında bu platformlara Türkiye’den giriş yapılamıyor.

Hangi platformlar yasaklandı?

BTK’nın erişim engeli getirdiği uygulamalardan öne çıkanlar şunlar: Azar , Mili , Chat Match – Random Video Chat , Call Me Chat , Flirtfy , Lips , Hi , CoMeet , Tango , Camsurf & Video Chat , Roulette Chat Video Omegle Ome , LivCam , Instacams , Derya Görüntülü Sohbet , Chat PIG , LiVU , StrangerCam Görüntülü Sohbet , Sarmaş Dolaş Görüntülü Sohbet.

Daha önce de benzer kararlar alınmıştı

BTK tarafından erişim yasağına ilişkin gerekçeyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. BTK geçmişte de sosyal medya ve sohbet uygulamalarıyla ilgili erişim kısıtlamaları getirmişti.