Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Son 24 saatte metrekareye 63,8 kilogram yağış düştü.

Sağanak etkili oldu

Sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Ayvalık 150 Evler Mahallesi ile Sarımsaklı’da iki ev su altında kaldı. Cunda Adası Mithatpaşa Mahallesi’nde ise bir evin bahçesi yağış sonrası göle döndü.

Ekipler sahada

Su baskınlarının yaşandığı bölgelerde belediye ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yağmurun gün boyunca aralıklarla süreceği, saat 18.00’den sonra etkisini yitirmesinin beklendiği bildirildi. Meteoroloji verilerine göre yarın da bölgede yağışın devam edeceği tahmin ediliyor.

Kuraklık ve yağış dengesizliği

Ayvalık’ta kısa sürede etkili olan yağış, ilçede su baskınlarına yol açarken, uzmanlar bu tür sağanakların kuraklık sorununu çözmeye yetmediğini vurguluyor. Türkiye genelinde son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak uzun kurak dönemler yaşanıyor. Özellikle barajlardaki doluluk oranlarının kritik seviyelere gerilemesi, suyun korunması ve verimli kullanılmasını zorunlu hale getiriyor.

Uzmanlar, ani sağanakların toprak ve su kaynaklarını beslemekte yetersiz kaldığını, sürdürülebilir su yönetimi politikalarının öneminin her geçen gün arttığını belirtiyor.