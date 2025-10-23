Son Mühür - Fransa’nın kamu yayın kuruluşu Franceinfo’nun aktardığına göre, müze çalışanları pazartesi sabahı binanın ön kapısının kırıldığını ve bir vitrinin camının parçalandığını fark etti. Çalınan koleksiyonun, 2011 yılında bina yenilenirken inşaat işçileri tarafından bulunan “hazine koleksiyonu”na ait olduğu bildirildi. Yetkililer, hırsızların sadece değerli parçaları hedef aldığını ve müzedeki diğer eserlerin yerinde bırakıldığını belirtti. Çalınan 1.633 gümüş ve 319 altın madeni paranın toplam değerinin yaklaşık 90 bin euro civarında olduğu tahmin ediliyor.

Geçici olarak kapatıldı

Langres Belediyesi, soygunun “planlı ve hedefli” bir saldırı olduğunu duyurdu. Olayın ardından müze geçici olarak kapatılırken, güvenlik sistemleri yenilenene kadar gece denetimleri için özel bir güvenlik şirketi görevlendirildi. Fransa’da son haftalarda gerçekleşen üç büyük müze hırsızlığı, kültürel mirasın korunması için alınan güvenlik önlemlerinin önemini tekrar gündeme getirdi. 16 Ekim’de Paris’teki Doğa Tarihi Ulusal Müzesinden 1,5 milyon euro değerinde altın külçeler çalındı. 19 Ekim’de ise Louvre Müzesi’ndeki Napolyon dönemine ait sekiz mücevher, gündüz saatlerinde düzenlenen bir soygunla ele geçirildi. 21 Ekim’de ise Langres’taki madeni para soygunu meydana geldi.

Tepkiler yükseldi

Art arda gerçekleşen hırsızlıklar, muhalefet partilerinden sert tepkiler aldı. Avrupa Parlamentosu Üyesi Marion Maréchal, Fransa’nın “dünyanın alay konusu haline geldiğini” belirterek, Louvre Direktörü Laurence Des Cars ve güvenlik şefi Dominique Buffin’in istifasını talep etti. Maréchal, Des Cars’ı “güvenlik tecrübesinden çok çeşitlilik politikalarına öncelik vermekle” eleştirdi. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Jordan Bardella ise Louvre soygununu “devletin çöküşünün göstergesi olan kabul edilemez bir utanç” olarak tanımladı. Fransa Kültür Bakanlığı’nın, müzelerdeki güvenlik protokollerini gözden geçirmek amacıyla ülke çapında bir inceleme başlatması bekleniyor.