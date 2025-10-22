Arjantin’de siyasi gündem yeniden hareketlendi. Ülkenin Dışişleri Bakanı Gerardo Werthein, görevinden istifa etti. İstifanın, geçtiğimiz Pazar günü yapılan ara seçimlerin ardından gerçekleştiği bildirildi.

Seçim sonrası beklenen istifa gerçekleşti

Arjantin basını, Werthein’ın istifasının uzun süredir konuşulduğunu ve seçim sonuçlarının ardından bu kararın beklendiği bir gelişme olduğunu yazdı.

Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da bakanın, seçim sonrası kabinede yapılacak revizyon süreci kapsamında görevini bıraktığı ifade edildi.

Yerel kaynaklara göre, Dışişleri Bakanlığı koltuğuna kimin geçeceği henüz netleşmedi.

Başkan Milei kabine değişikliğine işaret etmişti

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, ara seçimlerden önce yaptığı açıklamalarda, sonuçların ekonomik ve siyasi reformlar üzerindeki etkisine dikkat çekmişti.

Milei, seçim sonuçlarının ardından “reform sürecini hızlandırmak” için kabinede değişiklikler yapabileceğini duyurmuştu.

Werthein’ın istifası, Milei’nin bu planının ilk adımı olarak değerlendiriliyor.

Ekonomik reformlar ve siyasi baskı

Arjantin’de yüksek enflasyon ve ekonomik istikrarsızlık, hükümet üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor. Milei yönetimi, radikal serbest piyasa politikaları ve kamu harcamalarında kesintilerle ekonomiyi yeniden yapılandırmayı hedefliyor.