Aydın genelinde gıda işletmelerine yönelik denetimlerin Ekim ayı sonuçları belli oldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen denetimlerde, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

2 bin 500’ü aşkın işletme kontrol edildi

Ekim ayında gerçekleştirilen denetimlerde hijyen uygulamaları, ürün etiketleri ve raf ömürleri, kızartmalarda kullanılan yağlar ile işletme belgeleri titizlikle incelendi. Toplam 2 bin 502 işletmenin denetlendiği süreçte, 34 işletmenin gıda mevzuatına uymadığı belirlendi.

Denetimler kapsamındaki işletmeler şunları içerdi:

286 lokanta ve restoran

314 fast food işletmesi

136 kafe ve bar

10 hazır yemek üretim tesisi

45 ekmek ve unlu mamul üretimi

494 market

107 unlu mamul işletmesi

977 meyve ve sebze satış noktası

81 kasap

52 şarküteri

Mevzuata uymayan işletmelerin dağılımı

İhlal tespit edilen işletmelerin dağılımı ise şöyle oldu:

5 kafe-bar

2 fast food

4 ekmek üretim tesisi

11 market

4 lokanta-restoran

1 şarküteri

1 hazır yemek üretim tesisi

5 meyve-sebze satış noktası

Okul kantinleri ve kahvehanelerde durum

Ekim ayında okul kantinleri denetimleri de gerçekleştirildi. 89 okul kantini kontrol edilirken herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Kahvehaneler üzerinde yapılan kontrollerde ise 320 işletmeden yalnızca 1’inin mevzuata aykırı davrandığı belirlendi.