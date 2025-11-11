Aydın genelinde gıda işletmelerine yönelik denetimlerin Ekim ayı sonuçları belli oldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen denetimlerde, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
2 bin 500’ü aşkın işletme kontrol edildi
Ekim ayında gerçekleştirilen denetimlerde hijyen uygulamaları, ürün etiketleri ve raf ömürleri, kızartmalarda kullanılan yağlar ile işletme belgeleri titizlikle incelendi. Toplam 2 bin 502 işletmenin denetlendiği süreçte, 34 işletmenin gıda mevzuatına uymadığı belirlendi.
Denetimler kapsamındaki işletmeler şunları içerdi:
- 286 lokanta ve restoran
- 314 fast food işletmesi
- 136 kafe ve bar
- 10 hazır yemek üretim tesisi
- 45 ekmek ve unlu mamul üretimi
- 494 market
- 107 unlu mamul işletmesi
- 977 meyve ve sebze satış noktası
- 81 kasap
- 52 şarküteri
- Mevzuata uymayan işletmelerin dağılımı
- İhlal tespit edilen işletmelerin dağılımı ise şöyle oldu:
- 5 kafe-bar
- 2 fast food
- 4 ekmek üretim tesisi
- 11 market
- 4 lokanta-restoran
- 1 şarküteri
- 1 hazır yemek üretim tesisi
- 5 meyve-sebze satış noktası
Okul kantinleri ve kahvehanelerde durum
Ekim ayında okul kantinleri denetimleri de gerçekleştirildi. 89 okul kantini kontrol edilirken herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Kahvehaneler üzerinde yapılan kontrollerde ise 320 işletmeden yalnızca 1’inin mevzuata aykırı davrandığı belirlendi.