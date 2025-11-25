İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Alsancak Limanı, üzücü bir iş kazasıyla sarsıldı. Yük gemisinde görev yapan bir işçi, çalıştığı sırada dengesini kaybederek geminin derin ambarına düştü. Talihsiz kaza sonucu hayatını kaybeden işçinin, emeklilik hayalleri kurduğu ve sadece birkaç ay sonra mesleği bırakmayı planladığı öğrenildi.

Kazanın detayları ve sağlık ekiplerinin müdahalesi

Olay, Alsancak Limanı'nda demirli bulunan bir yük gemisinde meydana geldi. 57 yaşındaki Reşat Doğan, görevini yerine getirirken tutunduğu korkuluktan dengesini kaybederek geminin ambarına düştü. Çevredeki işçilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde, Reşat Doğan'ın ne yazık ki hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemi alarak detaylı inceleme başlattı. İş güvenliği açısından ihmal olup olmadığına dair soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Emeklilik hayalleri yarım kaldı

Hayatını kaybeden Reşat Doğan'ın ailesinin Elazığ'da yaşadığı, kendisinin ise İzmir'de tek başına ikamet ettiği belirtildi. En yürek burkan detay ise Doğan'ın yaşam planları oldu. Elde edilen bilgilere göre, Reşat Doğan, uzun yıllardır sürdürdüğü meslek hayatını sonlandırmaya hazırlanıyordu. İş arkadaşlarına 2026 yılının Ocak ayında emekli olacağını söylediği ve bu yönde hazırlık yaptığı öğrenilen Doğan'ın, emekliliğine günler kala yaşanan bu kaza sonucu hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yarattı.

Doğan’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.