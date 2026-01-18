Akıllı telefon teknolojisi son on yılda büyük bir gelişim gösterirken, bu süreçte ciddi başarısızlıklar da yaşandı. Teknoloji analiz platformu BGR, kullanıcı beklentilerini karşılayamayan ve piyasada hayal kırıklığı yaratan “tüm zamanların en kötü 13 akıllı telefonu” listesini yayımladı.

Liste, yalnızca küçük markaları değil, sektörün önde gelen teknoloji devlerini de kapsamasıyla dikkat çekti. Geçmişte büyük umutlarla tanıtılan bazı modellerin, tasarım hataları ve teknik sorunlar nedeniyle tarihe olumsuz şekilde geçtiği vurgulandı.

Samsung ve BlackBerry skandalları öne çıktı

Listenin en dikkat çeken modellerinden biri, 2016 yılında piyasaya sürülen Samsung Galaxy Note 7 oldu. Toplu pil yangınları ve patlama vakaları nedeniyle dünya genelinde geri çağrılan cihaz, milyarlarca dolarlık zarara yol açtı.

BlackBerry Storm ise dokunmatik ekrana geçiş sürecinde yaşanan yazılım sorunları, Wi-Fi desteğinin olmaması ve yavaş klavye tepkileri nedeniyle markanın düşüş sürecinin simgesi olarak gösterildi.

Nokia, Amazon ve HTC beklentileri karşılayamadı

Nokia Lumia 900, sağlam yapısına rağmen yetersiz Windows Phone ekosistemi nedeniyle kısa sürede kullanıcıların gözünden düştü. Amazon Fire Phone, Google hizmetlerinin eksikliği ve sınırlı operatör desteği yüzünden başarısız oldu. HTC Evo 3D ise gözlüksüz 3D ekran teknolojisinin pratikte kullanışsız kalmasıyla eleştirildi.

Katlanabilir ve kripto telefonlar da sınıfta kaldı

Samsung’un ilk katlanabilir modeli Galaxy Fold, ekran dayanıklılığı ve menteşe sorunlarıyla piyasaya hazır olmadığını gösterdi. Blockchain odaklı Solana Saga ise yüksek fiyatına rağmen sunduğu donanımla geniş kitlelere hitap edemedi.

iPhone detayı şaşırttı

Listede Apple’ın iki modeli de yer aldı. iPhone 6, “Bendgate” olarak bilinen kasa bükülme skandalıyla anılırken, 2025’te tanıtılan iPhone 16e, eski tasarımı ve yetersiz kamera özellikleri nedeniyle eleştirildi. Uzmanlar, modelin Apple’ın ürün gamındaki en zayıf halkalardan biri olduğunu belirtti.

Escobar Fold dolandırıcılık vakası olarak kayda geçti

Escobar Fold ise akıllı telefon tarihinin en tartışmalı projelerinden biri olarak listede yer aldı. Eski Galaxy Fold modellerinin yeniden markalanması ve kullanıcılara boş kutu gönderilmesiyle skandalın patlak verdiği aktarıldı.

BGR’nin yayımladığı liste, teknoloji dünyasında büyük bütçelerin her zaman başarı getirmediğini bir kez daha gözler önüne serdi ve akıllı telefon tarihine geçen hatalı denemeleri yeniden hatırlattı.