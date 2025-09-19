Son Mühür/ Beste Temel - Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e 19 Eylül 1921’de verilen “Mareşal” rütbesi ve “Gazi” unvanının 104. yıl dönümü, Aliağa’da düzenlenen törenle anıldı.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki program, Aliağa Kaymakamlığı öncülüğünde gerçekleştirildi. Törene Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Ali Güler, gaziler ve aileleri, şehit yakınları, kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, oda başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çelenk sunumuyla başlayan tören

Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Aliağa Şubesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu ve bayrak göndere çekildi.

“Gazilerimizin şeref ve kahramanlık günü”

Programda konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Aliağa Şube Başkanı Kıbrıs Gazisi Faruk Seçgin, 19 Eylül’ün Türk milleti için taşıdığı öneme dikkat çekerek şunları söyledi:

“Sakarya Meydan Muharebesi zaferinin ardından 19 Eylül 1921’de, zaferin mimarı Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e TBMM tarafından Gazi unvanı ve Mareşal rütbesi tevcih edilmiştir. Bugün bizlere vatan toprağı üzerinde özgürce nefes almayı sağlayan şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakârlıklarıdır. 19 Eylül Gaziler Günü, bedeli canla ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında kahramanca mücadele veren gazilerimizin şeref günüdür.”

Öğrencilerden anlamlı sunumlar

Gazi Ortaokulu öğrencileri, Atatürk’e Gazilik ve Mareşallik verilmesiyle ilgili TBMM tutanaklarını okudu. Öğrenciler ayrıca Atatürk’ün teşekkür mesajını ve “Ya Şehit Ol, Ya Gazi” adlı şiiri seslendirdi.

Şehitlik ziyaretiyle sona erdi

Törenin ardından Aliağa Kabristanlığı’ndaki şehitlik ziyaret edildi. Program, Çarşı Camii’nde öğle namazı öncesinde okunan Kur’an-ı Kerim ve Mevlid ile sona erdi.