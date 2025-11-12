Son Mühür / Beste Temel - Kemalpaşa Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek ve popülasyonu kontrol altına almak amacıyla 1.800 hayvan kapasiteli modern bir doğal yaşam alanını ilçeye kazandırmak üzere çalışmalara başladı. Toplam 32 bin metrekarelik alanda planlanan tesis, 16 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak.

Projede son teknoloji ameliyathaneler, ultrason, röntgen ve kan sayım cihazları gibi ileri ekipmanlar bulunacak. Bu donanımlar sayesinde hayvanların tedavi, kısırlaştırma ve rehabilitasyon süreçleri modern ve sağlıklı koşullarda yürütülecek.

Ziyarete açık olacak, sahiplendirme birimi kurulacak

Kemalpaşa’daki yeni merkez hayvan severlerin ziyaretine açık olacak. Vatandaşlar diledikleri zaman merkezi gezip sokak hayvanlarıyla vakit geçirebilecek. Ayrıca tesiste sahiplendirme birimi de bulunacak. Proje süreci tamamlanırken, tesis için ihale hazırlıkları devam ediyor. 2026 yılının ilk aylarında ihale sürecinin başlatılması, ardından bir yıl içinde tesisin hizmete açılması hedefleniyor.

Orman Bölge Müdürlüğü'nden tahsis edilen alanda kurulacak merkez, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanan İzmir’in ilk doğal yaşam alanı olma özelliği taşıyacak.

“İzmir’e örnek bir tesis olacak”

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, projenin yalnızca bir barınma alanı değil, kapsamlı bir yaşam merkezi olacağını vurguladı: “Can dostlarımız için Kemalpaşa’ya yakışan bir tesis inşa ediyoruz. Onlar sadece korunacak varlıklar değil; yaşamın parçası. Bu merkez, ameliyathaneleri, karantina bölümleri, sahiplendirme alanları ve modern tıbbi cihazlarıyla 1.800 hayvana güvenli yaşam sunacak. Amacımız sağlıklı, güvenli ve sevgi dolu bir ortam yaratmak. Projemiz yalnızca Kemalpaşa’nın değil, tüm İzmir’in gurur duyacağı örnek bir tesis olacak.”