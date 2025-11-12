Son Mühür/Merve Turan- Son Mühür Televizyonu'nda yayımlanan Sıcak Bakış programına konuk olan Kadın Hastalıkları Tüp Bebek ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Vedat Uluğ, Kadın Hastalıkları ve infertilite konusunda Tunç Erciyas'ın sorularını yanıtladı.

Günümüzde gebelik oranları düştü...

Çiftler çocuk sahibi olmak için uzmanlara gidiyorlar. Op. Dr Vedat Uluğ her çiftin öyküsü farklıdır diyerek erken tanı ve kişiye özel yaklaşımın önemini belirtti.

"İnfertilite arttı. En önemli sebebi evlilik yaşı arttı. İnfertilite, bir yıl boyunca gebe kalamam durumudur. Ancak kadın 35 yaş üstündeyse bu süre altı aya iner. Hatta 40 yaşındaysa hemen bir uzmana danışmalıdır. Çünkü yaş ilerledikçe yumurtalık rezervi azalır. Kalite düşer. Sadece kadınlarda değil erkeklerde de infertilite olabilir."

İnfertilite görüşmesine çift gidilmeli...

Op. Dr. Uluğ infertilite tedavisi hakkında bilgi verdi...

"Çiftler mutlaka birlikte gelmeli... Önce onları tanıyıp, öykülerini dinleriz. Durumu tam tespit etmek için bir takım testler yapılır. Korkulacak ve acı veren uygulamalar değil bunlar... Erkekte de sperm sayısı ve kalitesine bakarız Eksik yönler belirlendikten sonra tedavi süreci başlar."

Yumurta ve sperm kalitesi düşüyor...

"Hayat ve şartlar gereği çiftler geç evlilik yapabiliyor. Ancak 35 sonrası da yumurta kalitesi düşüyor. Bu nedenle erken yaşta yumurta dondurma seçeneği ön plana çıkıyor. Özellikle ailesinde erken menopoz hikayesi varsa bu yöntem kullanılmalı... Erkeklerinde kanser tedavisi öncesi sperm dondurma biliyor. Evli olmadan dondura biliyorsunuz ama kullanmak için evli olmak şartı aranıyor. Başka ülkeye transfer edilmesi de mümkün değil."

Çocuk sahibi olamama...

"Tüp Bebek günümüzde daha rahat bir şekilde uygulanmakta, gizli tutmaya gerek kalmıyor. Çiftler bu durumdan utanmıyor. İnfertilite eskiden kısırlık diye tanımlanırken günümüzde çocuk sahibi olamama olarak belirtiliyor. Çevresel faktörler, beslenme, katkı maddeleri, stres, alkol, sigara, madde bağımlılığı, uyku problemleri yumurta ve sperm kalitesini düşürüyor. Özellikle uyku karanlık odada olmalı, uyku hijyenik sağlanmalı, yanında telefon, televizyon gibi rahatsız edici unsurlar olmamalı..."

SGK desteği...

"Tüp bebek 23- 39 yaş arasında SGK desteği de var. Ancak ikinci çocuk için bu destek olmuyor."

Doktordan korkmamalı...

"Problemi olan herkes doktora gitmeli, ya bir şey çıkarsa diye korkmamak lazım. İlk adet genelde 10-12 yaşlarda görülür. 12-18 yaşlarda adet düzensizliği olabilir. 20 yaş sonrası adet düzensizliği önemli mutlaka uzmana gidilmelidir. Gebelik planlayan kadınlarda iki, üç ay öncesi doktora görülmeli... 25 yaşındayım, gebelik düşünmüyorum ama senede bir kez doktora kontrole gitmeliyim. Sadece kadın doğum değil dahiliye, diş ya da genel check up'tan geçmek gerekir."

Menopoz etkileri...

"Menopozu erteleme şansımız yok. 400 bin yumurta ile doğuyor ama çevresel faktörlerle yaş ilerledikçe bu sayı düşüyor. Tükenen yumurtayı yerine koyma şansımız yok. Menopozun etkilerini azaltma şansımız var. Son dönemlerde hormon takviyeleri ön plana çıkmaya başladı. Geçmişte zararlı olduğu söyleniyordu ama yeni yöntemlerle uygulanabiliyor. "

Doğum mucizesi...

"Doğum aslında tektir. Vajinal doğum... Sezeryan ise bir risk varsa süreç hızlandırmak gerekiyorsa uygulanabilir. Suya doğum, suda doğum vajinal doğumun farklı metotlarıdır. Suyun rahatlatıcı etkisi vardır. Suya doğum suyun içinde gerçekleşiyor. Kordon olduğu için her hangi bir boğulma riski yok. Sudan suya geçiyor.

Suda doğumda ise anne adayı doğuma kadar havuzun içinde bekliyor. Doğum başlarken alınıyor. Masada doğum yapıyor. Günümüzde ilk çocuk sezeryan oldu diye sonraki bebekler de sezeryan olacak diye bir kural kalmadı. İkinci çocuk normal doğumla yapılabiliyor."

Adet gördükten sonra düzenli olarak kadın doğum uzmanı ile iletişim kurulursa doğum daha kolay olabilir.

Labaratuar ortamında 9 ay...

Teknoloji ilerliyor. Yakın gelecekte yapay rahimle anne karnına yerine laboratuvar ortamında da bebeği büyümekte söz konusu ama anne bebek ilişkisini zedeleyecek ve etik olmayan bir yöntem gibi gözüküyor.

Sağlık kongresi...

İzmir sağlık turizmi konusunda da gelişiyor. Tüp bebek uygulamaları ile ilgili yurt dışından gelen hastalar da var. 21-22 Kasım'da Balçova Termal Otelde Sağlık Turizmi Köprüleri Kongresi olacak. Uzmanların konuşmacı olacağı kongrede Op. Dr. Vedat Uluğ da Tüp Bebek hakkında merak edilenlerle ilgili bir sunum gerçekleştirecek.