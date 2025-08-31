Son Mühür- Avrupa Birliği dışişleri bakanları Gazze'de devam eden katliam karşısında harekete geçme konusunda derin bir görüş ayrılığı yaşadı.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bakanlarla bir araya gelmek üzere geldiği sırada yaptığı açıklamada, "Bu konuda bölünmüş durumdayız" dedi.

Kimler destek veriyor? Kimler karşı?

İrlanda, İspanya, İsveç ve Hollanda gibi ülkeler Avrupa Birliği’nin İsrail’e ekonomik baskı uygulaması gerektiğini savunup, İsrail ile AB arasındaki serbest ticaret anlaşmasının askıya alınmasını talep etti. Ancak Almanya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti gibi İsrail'in Gazze’deki insanlık dışı saldırılarına karşı daha önce de sessiz kalan geleneksel müttefikleri bu tür adımları reddetti.

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Harris, "AB şimdi kolektif bir şekilde hareket edip İsrail'e karşı yaptırım uygulamazsa, ne zaman uygulayacak? Daha ne yapabilir ki? Çocuklar açlıktan ölüyor," dedi.

AB, İsrail’in en büyük ticaret ortağı konumunda olmaya devam ediyor.

AB ve İsrail arasındaki ticaretin boyutu geçtiğimiz yıl 42.6 milyar avro tutarında gerçekleşmişti.