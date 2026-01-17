Son Mühür- İstanbul Güngören’de yaşanan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ölümüyle ilgili gelişmelerde, Çağlayan ailesi yeni bir şokla karşı karşıya. Olayın ardından anne Gülhan Çağlayan, tehdit mesajları aldığını açıkladı.

Anneye şok tehdit: “Seni de oğlunun yanına gömüceğiz”

Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Çağlayan, sosyal medya ve mesaj yoluyla kendisine yönelik tehditler geldiğini belirtti. Anne Çağlayan, “Bugün mesajlar almaya başladım. İçeriğinde, ‘Oğlun Atlas’ı öldürdük, sıra sende. Seni de oğlunun yanına gömeceğiz.’ yazıyor. Bu tehditlere boyun eğmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Olayın ayrıntıları: “Yan bakma” tartışması kanlı bitti

Olay, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta meydana gelmişti. Daha önce tanışmayan iki grup arasında iddiaya göre ‘yan bakma’ meselesi nedeniyle sözlü tartışma çıkmıştı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

15 yaşındaki E.Ç., üzerinde bulundurduğu sustalı bıçakla Atlas Çağlayan’ı göğsünden yaraladı. Ağır yaralanan Çağlayan, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Katil zanlısı çocuğun ifadesi

Savcılık ifadesinde E.Ç., olay sırasında kendilerine küfür edildiğini ve üzerine geldiğini öne sürdü. İfade şöyle:

“Ben olay tarihinde A.A.H., S.Y., ve M. isimli arkadaşlarım ile birlikte Güngören'de bulunan bir kafeye gittim. Arkadaşlarımla birlikte kafeden çıktım. Kafenin önünde olduğum, başka bir grup içinde bulunan olay sonucunda ismini öğrendiğim Atlas Çağlayan bana 'ne bakıyorsun' diyerek küfretti. Üzerime geldi. Ben de üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar. Yanımda bulunan arkadaşlar da beni darbederek hakaret ettiler. Ben orada beklemeye başladım. Yanımda bulunan arkadaşım A.A.H., bana bıçağı vermemi söyledi ben de elimdeki bıçağı ona verdim. Bıçağı elinde tutarken kafede bulunanlar bıçağı yere atmasını söylediler. Arkadaşım da bıçağı yere attı. Polisler geldiğinde beni kafede yakaladılar. Bıçağı teslim aldılar. Daha önce Atlas Çağlayan'ı tanımam suçlamaları anlattığım hali ile kabul ederim”

E.Ç., ifadesinde Atlas’ı daha önce tanımadığını ve suçlamaları bu haliyle kabul ettiğini belirtti.

Tutuklama ve yargı süreci

Atlas Çağlayan’ı bıçaklayarak ölümüne sebep olan 15 yaşındaki E.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın ardından aile, hem adalet hem de kendi güvenlikleri için yetkililerden destek bekliyor.