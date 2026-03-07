Bursa’nın İznik ilçesinde son dönemde etkisini artıran kuraklık, İznik Gölü’nde su seviyesinin düşmesine neden oldu. Göl sularının çekilmesiyle birlikte uzun yıllardır su altında kalan bazı tarihi kalıntılar yeniden ortaya çıktı.

İznik sahiline oldukça yakın bir noktada bulunan ve ikinci bir bazilika olduğu değerlendirilen yapı kalıntıları, drone çekimleri sırasında görüntülendi. Havadan alınan görüntülerde yapı planının belirgin şekilde fark edildiği görüldü.

Kalıntılar sahil şeridine çok yakın

Drone görüntülerinde ortaya çıkan kalıntıların, İznik sahil bandında kumsalın hemen yanında yer aldığı dikkat çekti.

Su seviyesinin düşmesiyle birlikte neredeyse tamamen görünür hale gelen yapı kalıntıları, bölgede inceleme yapan ekiplerde heyecan yarattı.

2017 yılından bu yana sit alanı

Edinilen bilgilere göre söz konusu alan, 2017 yılında Müze Müdürlüğü tarafından 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edildi.

Eski İznik Müze Müdürü Taylan Sevil, kalıntıların dini bir yapıya ait olabileceğini ve ikinci bir bazilika ihtimalinin güçlü olduğunu belirtti.

“Depremler nedeniyle sular altında kalmış olabilir”

Taylan Sevil, İznik Gölü’ndeki su seviyesinin azalmasının antik kalıntıların ortaya çıkmasına zemin hazırladığını söyledi.

Bölgenin geçmişte büyük depremler yaşadığını belirten Sevil, bilimsel araştırmalara göre milattan sonra 1045 ve 1065 yıllarında bölgede büyük deprem ve çöküntüler meydana geldiğini ifade etti.

Sevil, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Mevcut bazilikaya yakın konumda bulunan bu kalıntıların, geçmişte göl üzerinde bulunan bir kara parçasının deprem ve çöküntü sonucu sular altında kalmasıyla gömülmüş olabileceğini düşünüyoruz. Yapının planı ve ölçüleri, büyük ölçekli bir dini yapı olma ihtimalini güçlendiriyor.”

Antik limanlara yakın tarihi merkez

Ortaya çıkan yapı kalıntılarının bulunduğu alanın, Roma ve Bizans dönemlerinde oldukça hareketli bir bölge olduğu biliniyor.

Kuraklığın ilerleyen süreçte artması halinde İznik Gölü’nde başka tarihi yapı ve batıkların da gün yüzüne çıkabileceği ifade ediliyor.