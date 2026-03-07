Son Mühür - Türkiye’nin mobilite alanında faaliyet gösteren küresel teknoloji markası Togg, kullanıcı deneyimini daha ileriye taşımaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kullanıcı odaklı anlayışla akıllı cihazlarını geliştiren şirket, mühendislerin gerçekleştirdiği yol testleri ve kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda T10X için hazırlanan yeni TruOS yazılım güncellemesini yakında devreye almayı planlıyor.

Yeni güncellemenin özellikleri

Uzaktan güncelleme (Over-the-Air/OTA) yöntemiyle yüklenecek yeni TruOS versiyonu sayesinde T10X cihazlarının daha hızlı ve daha hassas çalışması hedefleniyor. Güncellenen arayüz, kullanıcılara daha akıcı ve konforlu bir deneyim sunarken, yapılan performans optimizasyonları sistem verimliliğini artıracak. Yeni yazılımla birlikte gelen kişiselleştirme seçenekleri ise cihazın kullanıcı tercihlerine göre daha esnek şekilde ayarlanmasına olanak sağlayacak.

Kademeli olarak tanımlanacak

Togg’un sürekli gelişimi esas alan mobilite vizyonu kapsamında hazırlanan yeni TruOS güncellemesi, T10X akıllı cihazlara uzaktan ve güvenli biçimde aktarılacak. Güncellemenin, teslimat sırası dikkate alınarak önümüzdeki üç ay içinde kademeli şekilde cihazlara tanımlanması planlanıyor.