Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi’nde yaşanan olay, mahalle sakinlerini ayağa kaldırdı. Sokakta yürüyen 16 yaşındaki kız çocuğunun sözlü ve fiziki tacize uğradığı iddiası üzerine mahalleli harekete geçti.

Genç kızı takip ettiği öne sürüldü

İddiaya göre, akşam saatlerinde evine gitmekte olan kız çocuğunu ismi öğrenilemeyen bir şüpheli takip etmeye başladı. Şüphelinin bir süre sonra genç kıza sözlü ve fiziki tacizde bulunduğu öne sürüldü. Yaşadığı korku nedeniyle kaçmaya başlayan genç kız, çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi.

Mahalleli şüpheliyi yakaladı

Yardım çağrısı üzerine olaya tanık olan mahalle sakinleri, kaçmaya çalışan şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Taciz iddiası nedeniyle öfkelenen kalabalık, şüpheliyi darbetti. Bazı vatandaşlar ise araya girerek şüphelinin daha fazla zarar görmesini engelledi.

Jandarma ekiplerine teslim edildi

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, darbedilen şüpheliyi mahallelinin elinden alarak güvenli şekilde bölgeden uzaklaştırdı.

Sağlık durumu kötüleşen şüpheliye ilk müdahale 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Genç kızın ifadesi alındı

Tacize uğradığı iddia edilen 16 yaşındaki kız çocuğu ise ailesi eşliğinde karakola götürülerek ifadesi alındı. Olayla ilgili olarak jandarma ekiplerinin geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi.

Soruşturma sürüyor

Güvenlik güçleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların devam ettiğini belirtirken, şüphelinin tedavisinin ardından adli işlemlere başlanacağı bildirildi.