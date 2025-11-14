Çin’in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletine bağlı Zhangjiagang kentindeki 1500 yıllık Yongqing Tapınağı’nda bulunan üç katlı ahşap Wenchang Köşkü’nde yangın çıktı. Tapınak kompleksi içinde hızla fark edilen alevler kısa sürede paniğe yol açtı.

Müdahale kısa sürede sonuç verdi

Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler büyümeden kontrol altına alındı. Alevlerin diğer tapınak bölümlerine sıçramadan söndürülmesi olası büyük bir felaketin önüne geçti.

İlk inceleme: “Tütsü ve mumun hatalı kullanımı”

Olayla ilgili yapılan ilk teknik incelemelerde, yangının tapınağı ziyaret eden bir kişinin tütsü ve mumları yanlış kullanması sonucu başladığı belirlendi. Geleneksel ritüeller nedeniyle sıkça kullanılan mum ve tütsülerin geçmişte de benzer küçük çaplı yangınlara neden olabildiği biliniyor.

Can kaybı yok, kültürel eser zarar görmedi

Yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını açıkladı. Yangından etkilenen Wenchang Köşkü’nün 2009 yılında yeniden inşa edildiği, içinde kültürel miras niteliğinde tarihi eser bulunmadığı bildirildi.

Sorumlular hakkında yasal işlem başlatılacak

Yerel yönetim, yangına sebep olan kişi veya kişiler hakkında yasal sürecin başlatılacağını duyurdu. Ayrıca tapınaktaki olası risk ve tehlikeleri ortadan kaldırmak için yangın güvenliği önlemlerinin artırılacağı belirtildi.