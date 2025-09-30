Son dönemde artış gösteren kargo yoluyla dolandırıcılık vakalarına bir yenisi de Denizli’de eklendi. Denizlili Fizyoterapist Bekir Yeşilgöz, 150 bin TL değerindeki profesyonel fotoğraf makinesini satışı için İstanbul'daki arkadaşına göndermek üzere kargoya verdi. Yeşilgöz’ün, evrak üzerinde özellikle eve teslim edilmesi notu düşmesine rağmen, kargonun İstanbul şubesinden tanımadığı bir kişi tarafından teslim alınması büyük şoka neden oldu. Yaşanan bu olay nedeniyle mağdur Yeşilgöz, hem kargo şirketi hem de makineyi teslim alan şahıs hakkında yasal süreç başlattı.

Eve teslim notuna rağmen kargoyu başka biri aldı

Denizli’deki kargo şubesine giderek değerli eşyasını teslim eden Bekir Yeşilgöz, fotoğraf makinesini arkadaşının rahatsızlığı sebebiyle (ameliyatlı olması nedeniyle) adresine teslim edilmesini talep ettiğini ve bu bilgiyi kargo evrakına özellikle not düşürdüğünü ifade etti. Ancak kargonun İstanbul’a ulaşmasının ardından arkadaşını aradığında makinenin eline ulaşmadığını öğrenince şüphelendi. Kargo firmasıyla iletişime geçildiğinde ise kargonun "teslim edildiği" bilgisi verildi.

Fizyoterapist Yeşilgöz, olayın detaylarını anlatırken yaşadıkları şaşkınlığı dile getirdi: “Kargo firması, T.C. kimlik numarasını veren bir kişiye teslimatı yapmış. İlgili şahıs, sadece kimlik bilgisini vermekle kalmayıp, kutunun içinde ne olduğunu dahi firmaya söylemiş. Kargo şirketini aradığımızda ise ‘T.C. numarasını söyleyen kişiye teslimat yaparız’ gibi akıl almaz bir yanıt aldık. Kamera kayıtlarında bu kişiyi görmemize rağmen ne ben ne de arkadaşım tanıyoruz. Kargo firmasının açık hatası yüzünden 150 bin TL’lik makinemiz adeta göz göre göre çalındı.”

Güven kaybı ve çete şüphesi gündemde

Bekir Yeşilgöz, bu durum karşısında kargo şirketlerine olan güvenlerinin tamamen sarsıldığını belirterek, yetkili kurumları göreve çağırdı. Yeşilgöz, “Yaşanan bu durumla ilgili derhal şikayetçi olduk. Ancak kargo firması, sorumluluğu kabul etmiyor, hatta bizi suçlu çıkarmaya çalışıyor. İnsanlar kargo şirketlerine nasıl güvenecek? Yetkili makamların bu kargo şirketlerini acilen araştırmasını talep ediyoruz,” dedi.

Mağdur vatandaş, kargonun teslim alındığı esnada makinenin içeriğine kadar tüm detayların bilinmesinin, olayın basit bir hatadan öte, organize bir suç eylemi veya kargo şirketleri içinde işleyen bir çete/şebeke tarafından gerçekleştirildiği şüphesini güçlendirdiğini ekledi. Bu durum, özellikle yüksek değerli gönderi yapan vatandaşların ve ticaret erbabının kargo güvenliği konusundaki endişelerini yeniden alevlendirdi. Yeşilgöz, çalınan makinesine ulaşmak ve yaşanan mağduriyetin giderilmesi için hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğini ifade etti.