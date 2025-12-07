Denizli'nin ilçesi Pamukkale sınırları içerisinde, Karahayıt kara yolu üzerinde trajik bir trafik kazası meydana geldi. Sabah saat 09.00 sularında gerçekleşen olayda, Osman Ateş (55) yönetimindeki 20 PN 647 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre derinliğindeki bir alana yuvarlandı. Kazanın ardından çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi.

Kazada kalp krizi şüphesi üzerinde duruluyor

Kaza yerine ulaşan sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerinin yaptığı kontrollerde, bir otelde garson olarak çalıştığı öğrenilen otomobil sürücüsü Osman Ateş'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma birimlerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk incelemeler, Ateş'in aracı yuvarlanmadan önce kalp krizi geçirmiş olabileceği şüphesi üzerinde yoğunlaşıldığını gösterdi.

Cansız bedeni ekiplerce çıkarıldı

Kaza sonrası hurdaya dönen araçtan çıkarılma işlemleri, itfaiye ve AFAD ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Osman Ateş'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna nakledildi.