Aydın’ın Nazilli, İncirliova ve Didim ilçelerinde sabah saatlerinde DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan operasyonda, şüphelilerin adresleri tek tek tarandı. Yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere götürüldü.
Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından zanlılar, adli mercilere sevk edilecek.
Kaynak: İHA