Sivas'ın birçok ilçesinde kış şartları etkisini sürdürüyor. Özellikle Şarkışla, Zara, Kangal, Gürün, Divriği ve Yıldızeli ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski yüksek seviyelerde seyrediyor. Sabah saatlerinde okul servisleri ve kırsal yollar için riskin arttığı değerlendiriliyor.

15 Ocak Sivas'ta okullar tatil mi?

Şu ana kadar Sivas Valiliği'nden 15 Ocak 2026 Perşembe günü için il genelinde okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 14 Ocak Çarşamba günü Sivas'ın Koyulhisar, Gürün, Kangal, Altınyayla ve Ulaş ilçelerinde buzlanma ve don riski nedeniyle taşımalı eğitime ara verilmişti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Sivas'ta kar yağışının Perşembe günü de etkili olması bekleniyor. Özellikle akşam ve gece saatlerinde yağışların artacağı tahmin ediliyor.

15 Ocak Cumhuriyet Üniversitesi tatil mi?

YÖK'ten veya Cumhuriyet Üniversitesi yönetiminden 15 Ocak 2026 Perşembe günü için bir tatil açıklaması yapılmadı. Dolayısıyla şu an itibarıyla Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim-öğretim faaliyetlerinin normal şekilde devam etmesi bekleniyor.

Üniversitelerde tatil kararı YÖK veya üniversite senatosunun yetkisinde bulunuyor. Hava koşullarının seyrine göre gece saatlerinde veya sabah erken saatlerde yeni değerlendirmeler yapılabilir.

Sivas'ta hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

Son günlerde Sivas'ta kar tatili uygulanan ilçeler şöyle sıralandı:

12 Ocak Pazartesi: Sivas il genelinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

13 Ocak Salı: Gürün, Gemerek, Suşehri, Koyulhisar, Ulaş, Altınyayla, Kangal, İmranlı, Şarkışla ve Akıncılar ilçelerinde okullar tatil edildi. Yıldızeli'nde ise taşımalı eğitim ile köy ve belde okullarında eğitime ara verildi.

14 Ocak Çarşamba: Koyulhisar, Gürün, Kangal, Altınyayla ve Ulaş ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.

Sivas hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Sivas'ta önümüzdeki günlerde hava çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı olacak. Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.

Günlük sıcaklık değerleri -4°C ile 0°C arasında seyredecek. Rüzgar etkisiyle hissedilen sıcaklığın -8°C'ye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Bu durum özellikle sabah saatlerinde okula gidiş-gelişlerde ciddi riskler oluşturabilir.

Kar tatili kararı ne zaman açıklanır?

Sivas Valiliği, kar tatili kararlarını genellikle bir önceki gün akşam saatlerinde veya tatil günü sabah 06:00-07:00 saatleri arasında açıklıyor. Öğrenci ve velilerin Sivas Valiliği'nin resmi sosyal medya hesaplarını takip etmesi öneriliyor.

Tatil kararında belirleyici faktörler arasında kar yağışının şiddeti, buzlanma riski, ana arterlerde yol güvenliği ve tuzlama çalışmalarının durumu yer alıyor.

Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl (sömestr) tatili 19-30 Ocak tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.