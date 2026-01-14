Yeni nesil iPhone serisinde ekran altı Face ID teknolojisi, 2nm işlemci mimarisi, değişken diyafram özellikli kamera sistemi ve Apple'ın ilk katlanabilir telefon modeli gibi önemli yenilikler yer alacak. Peki iPhone 18 ne zaman çıkacak, hangi özelliklerle gelecek ve Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

iPhone 18 ne zaman çıkacak?

Apple'ın geleneksel Eylül lansmanını sürdürmesi bekleniyor. Buna göre iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone Fold modelleri Eylül 2026'da tanıtılacak. Ancak Apple'ın lansman takvimini değiştirdiği ve standart iPhone 18 ile iPhone 18e modellerini 2027 baharına ertelediği iddia ediliyor.

Seri üretimin 17 Şubat 2026'daki Çin Yeni Yılı'ndan önce başlaması planlanıyor. Bu erken takvim, Apple'ın tedarik zincirini daha iyi yönetmek istediğine işaret ediyor.

iPhone 18 Pro beklenen özellikleri

iPhone 18 Pro serisinde birçok önemli yenilik yer alacak:

Ekran altı Face ID: Apple, uzun süredir üzerinde çalıştığı ekran altı Face ID teknolojisini nihayet iPhone 18 Pro ile hayata geçirecek. Face ID sensörlerinin OLED panelin altına gizlenmesiyle Dynamic Island alanı önemli ölçüde küçülecek. Ön kamera ise ekranın sol üst köşesinde punch-hole tasarımıyla yer alacak.

A20 Pro işlemci: TSMC'nin 2nm üretim teknolojisiyle üretilecek A20 Pro işlemci, hem performansta hem enerji verimliliğinde büyük sıçrama sağlayacak. Çip 2 performans ve 4 verimlilik çekirdeğine sahip olacak.

Değişken diyafram kamera: iPhone 18 Pro'da ilk kez değişken diyafram teknolojisi kullanılacak. Bu özellik sayesinde kamera, ortam ışığına göre diyafram açıklığını otomatik ayarlayacak ve düşük ışıkta daha iyi performans sunacak.

Apple C2 modem: Şirketin kendi geliştirdiği C2 modemi, hücresel veri tarafında Qualcomm ile rekabet edecek düzeyde performans sunacak.

12 GB RAM: Yapay zeka özelliklerini desteklemek için bellek kapasitesi artırılacak.

iPhone Fold özellikleri

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu 2026 Eylül'ünde tanıtılacak. "V68" kod adıyla geliştirilen cihaz, kitap formunda yatay açılan bir tasarıma sahip olacak:

Kapalıyken 5,3-5,5 inç dış ekran

Açıldığında 7,7-7,8 inç iç ekran

Kırışıksız ekran teknolojisi

Titanyum gövde ve likit metal menteşe

A20 Pro işlemci, 12 GB RAM

5.500 mAh batarya

1 TB'a kadar depolama seçeneği

Face ID yerine güç tuşuna entegre Touch ID sensörü kullanılabilir.

iPhone 18 Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Henüz resmi fiyat açıklanmamış olsa da sızan bilgilere göre tahmini fiyatlar şöyle:

iPhone 18: Yaklaşık 1.099 dolar

iPhone 18 Pro: Yaklaşık 1.199 dolar

iPhone 18 Pro Max: Yaklaşık 1.299 dolar

iPhone Fold: 2.000-2.400 dolar arası

Bellek krizi nedeniyle Pro modellerin beklenenden 50-100 dolar daha pahalı olabileceği belirtiliyor. Türkiye fiyatları ise döviz kuru ve vergi oranlarına bağlı olarak ABD fiyatlarının yaklaşık 1,5-2 katı seviyesinde şekillenecek.

iPhone 18 teknik özellikleri özet tablosu

iPhone 18 Pro ve Pro Max için beklenen teknik özellikler:

Ekran: 6,3 inç (Pro) / 6,9 inç (Pro Max) - 120Hz ProMotion

İşlemci: Apple A20 Pro (2nm)

RAM: 12 GB

Depolama: 256GB / 512GB / 1TB

Arka kamera: 48MP ana + 48MP telefoto + ultra geniş açı

Ön kamera: 18MP (punch-hole tasarım)

Face ID: Ekran altı teknoloji

Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 5G (C2 modem)

Apple Intelligence yapay zeka desteği

Apple'ın 2026 takviminde iPhone 18 serisinin yanı sıra AirTag 2, yeni HomePod mini, 2026 Apple TV ve masaüstü robot gibi ürünler de yer alıyor.