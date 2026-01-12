Son Mühür - Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray’ı 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü. Karşılaşmanın ardından tribünlerde yapılan organizasyona dair detaylar da kamuoyunun gündemine yansıdı.

Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe, Süper Kupa finali öncesinde tribünler için kapsamlı bir organizasyon gerçekleştirdi. Bu doğrultuda sarı-lacivertli kulübün, 35 bin yağmurluk, 35 bin küçük bayrak ve bin büyük bayrak hazırlattığı iddia edildi. Organizasyon için harcanan toplam bedelin 15 milyon 250 bin TL olduğu öne sürüldü. Söz konusu masrafın tamamının Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran tarafından karşılandığı kaydedildi. Olumsuz hava şartlarının etkili olduğu final öncesinde yağmurluk dağıtımı öne çıkarken, bayrakların da tribün atmosferine önemli katkı sağladığı belirtildi.