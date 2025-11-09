İzmir’in Dikili ilçesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ahmet Melih Ünal’ın (72), 14 yıldır firari olduğu ve 13 farklı dolandırıcılık suçundan 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

İzmir Dikili’de yapılan operasyonla yakalandı

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında iz süren polis ekipleri, dolandırıcılık suçlarından aranan Ünal’ın İzmir’de yaşadığını belirledi.

Dikili’de düzenlenen operasyonda yakalanan Ünal’ın, geçmişte kendisini kamu görevlisi, banka çalışanı ve sigortacı olarak tanıtarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı tespit edildi.

10 yıl önce başlayan dosya yeniden gündemde

Hakkında arama kararı 10 yıl önce çıkarılan Ünal’ın, o dönem çok sayıda vatandaşı yüksek meblağlı dolandırıcılık yöntemleriyle mağdur ettiği bildirildi. Soruşturma dosyasının Aksaray’da takibe alındığı, firarinin izinin İzmir’e kadar uzandığı belirtildi.

20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası

Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre Ünal hakkında kesinleşmiş 20 yıl 7 ay hapis cezası bulunuyor. Toplam 13 ayrı dolandırıcılık suçu nedeniyle ceza alan Ünal’ın uzun süre kimlik değiştirdiği ve farklı şehirlerde izini kaybettirmeye çalıştığı öğrenildi.

Aksaray’a götürüldü, mahkemece tutuklandı

25 Ekim’de yapılan operasyonun ardından gözaltına alınan Ünal, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aksaray’a götürüldü. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.