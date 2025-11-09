Son Mühür / Atakan Başpehlivan Kültürpark’ta bulunan Celal Atik Spor Salonu’nda gerçekleşen İYİ Parti İzmir olağan dördündü kongresinde konuşan İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, CHP’ye ve AK Parti’ye dönük eleştirilerde bulundu.

Hüsmen Kırkpınar: Bu çöp yığını İzmir’e yakışıyor mu?

İzmir’deki çöp yığınların kente hiç yakışmadığının altını çizen ve CHP’li belediyelerin seçimden önceki vaatlerini gözden geçirmesi gerektiğinin altını çizen Hüsmen Kırkpınar, “Bu çöp İzmir’e yakışıyor mu? Çöpün çok olduğu yerlerde bulaşıcı hastalıklar baş gösterir. Türkiye’nin üçüncü büyük kentinde metropol ilçelerde siz çöpe ve su tedariğine çare bulamıyorsanız, seçimden önceki vaatlerinizi gözden geçireceksiniz.

Ana muhalefet partisine ait olan belediyelerde bu çöp konusu kamuoyunu ilginç bir şekilde gündem olduğunu görüyorsunuz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı ve İlçe Belediye Başkanları bulundukları makamlardan ayrılsınlar ve 30 ilçede hizmetlerin ne yönde yürütüldüğüne tanık olsunlar. Ulaşımla ilgili harekete geçtiklerini göremiyoruz.” dedi.

“Allah’ın izniyle bu filmi biz çektirmeyeceğiz”

Ayrıca, ikinci çözüm süreci ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Hüsmen Kırkpınar, şu ifadeleri kullandı: “Peki, Ulusal siyasette neler oluyor? Bu devletin kuruluş felsefesinin hayata geçirmeden önce imzalanan Lozan Antlaşmasını ret ediyorlar. Allah’ın izniyle bu filmi biz çektirmeyeceğiz. Genel Başkanımızın arkasında sadece İYİ Partililer değil, vatanını seven her yurttaşımız var. Bunda kimsenin şüphesi olmasın bu filmin galası olmayacaktır. “