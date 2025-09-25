Son Mühür- Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Bozyurt Mahallesi’nde faaliyet gösteren Sante Gıda, ihracatta yaşadığı sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı.

Avrupa Birliği’nin sıkı gıda güvenliği denetimleri kapsamında, ürünlerde aflatoksin ve okratoksin bulaşığı tespit edilmesi üzerine gönderilen ürünler geri çevrildi. İade edilen ve imha edilen sevkiyatlar şirketin mali yapısını sarstı.

25 yıllık tecrübe krizle yüz yüze

Üç nesildir faaliyetini sürdüren Sante Gıda, 25 yıllık tecrübesiyle kuru incir sektörünün en bilinen markalarından biri olarak öne çıkıyordu.

5 bin metrekarelik modern tesisinde yılda 1.500 ton konvansiyonel, 750 ton organik kuru incir ve 250 ton kuru kayısı üreten firma, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, ABD, Çin ve Avustralya’nın da aralarında bulunduğu 14 ülkeye ihracat yapıyordu.

200’den fazla çalışan etkilendi

Şirketin yaşadığı kriz, yalnızca firma sahiplerini değil, 200’ün üzerinde çalışanı ve bölge ekonomisini de etkiledi.

Nazilli ve çevresinde çok sayıda aile geçimini bu sektörden sağlarken, konkordato sürecinin istihdam açısından da belirsizlik yarattığı ifade ediliyor.

Borçların yeniden yapılandırılması hedefleniyor

Sözcü’nün haberine göre; firma yetkilileri, konkordato talebinin üretim ve ihracat faaliyetlerini sürdürmek amacıyla atılmış bir adım olduğunu belirtti.

Yetkililer, sürecin borçların yeniden yapılandırılması ve şirketin faaliyetlerine devam etmesi için bir fırsat olduğunu vurguladı.