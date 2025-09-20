Manisa’nın Demirci ilçesinde yüksek rakımlı yaylalarda susuz tarım yöntemiyle ve zirai ilaç kullanılmadan üretilen kuru fasulye, Türkiye’nin dört bir yanında yoğun ilgi görüyor. Bardakçı, Mahmutlar, Söğütçük ve Çanakçı başta olmak üzere 18 mahallede yetiştirilen fasulye, tarladan toplandıktan sonra harmana getirilip güneşte kurutuluyor.

Geleneksel yöntemlerle işleniyor

Kurutulan fasulye başakları, geleneksel yöntemlerle çomak veya traktörle eziliyor, ardından patoz makinesiyle işleniyor. Daha sonra yere serilen fasulyeler, rüzgârda yellenerek ve el eleğiyle elenerek temizleniyor. 1300 rakımda yetişen Demirci fasulyesi, lezzeti ve kısa sürede pişmesiyle öne çıkıyor.

Üretim ve fiyatlar

Bardakçı Mahallesi’nde yıllık yaklaşık 25 ton üretim yapılırken, bölgede toplam 2 bin 500 dönüm arazi fasulye ekimi için kullanılıyor. Demirci Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, ilçede 18 mahallede kuru fasulye üretildiğini belirterek, “800 dekar alanda yıllık 80 ton kuru fasulye, 460 dekar alanda ise 345 ton taze fasulye üretiyoruz. Demirci fasulyesi hem lezzeti hem de kolay pişmesiyle Türkiye genelinde yoğun talep görüyor” dedi.

Üreticiden tüketiciye

Bardakçı Mahalle Muhtarı Süleyman Sarışın, Demirci fasulyesine olan ilginin her geçen yıl arttığını vurgularken, fiyatların kuru fasulyede 120-150 lira, taze fasulyede ise 80-100 lira arasında değiştiğini söyledi.

Üretici Hatice Aguş ise fasulye üretiminin zahmetli bir süreç olduğunu dile getirerek, “Ürünlerimizi doğrudan müşterilere satıyoruz, ayrıca Balıkesir, İzmir ve Ankara’ya gönderiyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından talep alıyoruz” ifadelerini kullandı.