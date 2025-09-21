İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 13. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu büyük heyecana sahne oldu. 21 kilometrelik parkurda koşulan yarışı erkeklerde Kenyalı atlet Boaz Kiptoo Kiplagat, kadınlarda ise yine Kenyalı atlet Daisy Jeptoo Kimeli kazandı.

2 binden fazla sporcu katıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen yarı maraton, Cumhuriyet Meydanı’nda başladı. Çeşitli yaş gruplarından 2 binden fazla amatör ve profesyonel sporcu yarış öncesinde alanda müzik eşliğinde ısınma hareketleri yaptı.

Parkur Cumhuriyet Meydanı’nda tamamlandı

Yarışmacılar, Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak İnciraltı’na uzanan ve yeniden Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren 21 kilometrelik parkurda kıyasıya mücadele etti.

Erkeklerde sonuçlar

1. Boaz Kiptoo Kiplagat (Kenya)

2. Obadiah Kiplangat Rop (Kenya)

3. Fetene Alemu Regasa (Etiyopya)

Kadınlarda sonuçlar

1. Daisy Jeptoo Kimeli (Kenya)

2. Eunita Chepchumba (Kenya)

3. Sebahat Demir (Türkiye)

İzmirlilerden büyük destek

Yarış boyunca İzmirliler güzergâh boyunca sporcuları alkışlarla destekledi. Renkli görüntülere sahne olan yarı maraton, hem sporcular hem de vatandaşlar için coşkulu bir atmosferde tamamlandı.