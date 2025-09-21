Son Mühür/Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik hizmetlerini ve projelerini tanıtmak amacıyla başlattığı "Kampüsteyiz" projesi, üniversite öğrencileri arasında büyük ilgi görüyor. Belediye bünyesindeki Genç İzmir ekipleri, üniversite kampüslerinde ve çevresinde kurdukları stantlarla öğrencilere, yeni dönemdeki kurslar, atölyeler ve çeşitli etkinlikler hakkında detaylı bilgiler sunuyor.

Tanıtım stantları kampüslerde yoğun ilgi görüyor

Proje kapsamında ilk olarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Buca Tarık Akan Gençlik Merkezi'nde gençlerle buluşan Genç İzmir ekibi, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak onlara yönelik planlanan faaliyetleri anlattı. Gençler, stantlarda sunulan eğitim, sanat, spor ve gönüllülük gibi farklı alanlardaki olanaklar hakkında bilgi edinme fırsatı buldu. Etkinliklerin devamı olarak, 22-23 Eylül tarihlerinde Demokrasi Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Metro girişinde de bilgilendirme stantları açılacak. Bu sayede daha fazla öğrenciye ulaşılması ve gençlerin sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Gençlere özel etkinlikler ve şehir turları yolda

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Kampüsteyiz" projesiyle yıl boyunca gençleri desteklemeye devam edecek. Özellikle ekim ayında, İzmir'e yeni gelen üniversite öğrencileri için şehri tanımalarını sağlayacak özel şehir turları ve çeşitli gençlik şenlikleri düzenlenecek. Bu etkinlikler, öğrencilerin şehre adaptasyon sürecini kolaylaştırmanın yanı sıra, yeni arkadaşlıklar kurmalarına ve İzmir'in sunduğu olanaklardan haberdar olmalarına yardımcı olacak. Genç İzmir, bu tür projelerle sadece eğitim hayatlarını değil, aynı zamanda sosyal yaşamlarını da zenginleştirmeyi amaçlayarak, gençlerin şehirle olan bağını güçlendirmeyi hedefliyor.