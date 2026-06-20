Uzun bir süredir TBMM Genel Kurulu'na yeniden sunulması beklenen 12. Yargı Paketi için geri sayım sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarıyla ana hatları belli olan kanun taslağında özellikle suça sürüklenen çocuklara yönelik cezaların artırılması ve dava sürelerinin kısaltılması gibi başlıklar öne çıkıyor. Ayrıca vatandaşlar kamuoyunda uzun süredir konuşulan genel af, ceza indirimi ve usulsüz para transferlerinin engellenmesine yönelik IBAN düzenlemesi gibi değişikliklerin olup olmayacağını da merak ediyor.

12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Üzerinde uzun süredir çalışılan 12. Yargı Paketi henüz yasalaşarak yürürlüğe girmedi. Adalet Bakanlığının hazırladığı taslağın Cumhurbaşkanlığına sunulduğu, bu aşamanın ardından TBMM Adalet Komisyonu ve Genel Kurul sürecinin başlamasının beklendiği ifade ediliyor.

12. YARGI PAKETİNDE İNFAZ DÜZENLEMESİ VE AF VAR MI?

Televizyon ekranlarında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, milyonlarca kişinin beklediği infaz düzenlemesi iddialarına son noktayı koydu. Gürlek, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İnfaz düzenlemesi yok. Özellikle dava süreçlerinin hızlanması konusunda bir kısım düzenlememiz var. Aynı şekilde boşanma davaları biliyorsunuz yıllarca sürüyor. Bu konuda boşanma davalarının çabuklaştırılmasına ilişkin bir kısım düzenlememiz var. Özellikle suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılmasına ilişkin bir düzenleme var. Şu an tabii Meclisimizde olduğu için içeriğiyle ilgili fazla ayrıntılı bilgi vermek istemiyoruz. Kapsamlı bir çalışma yaptık."

BAKAN GÜRLEK'TEN "SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR" AÇIKLAMASI

Cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik hedeflerini anlatan Bakan Gürlek, özellikle suça karışan çocukların durumuna dikkat çekti. Ağır suçlarda çocuklara verilen cezaların yetersiz kaldığını vurgulayan Gürlek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunlarla ilgili 12. yargı paketinde bir kısım düzenlemeler yapmayı düşünüyoruz. Bu konuda meclisimize gönderdik sayın milletvekillerimizin takdirinde. Özellikle bizim sistemimizde çocuk kavramı suça sürüklenen çocuk kavram 12 ve 18 yaş aralığında. Bizde ikili bir sistem var. 12 ve 15 yaş, 15-18 yaş. Özellikle verilen cezaların çocuklara verilen cezaların toplumda cezasızlık algısı oluşturduğunu kanaat getirdik. Bu konuda cezaların bazı suçlarda adam öldürme işte dolandırıcılık, ırza karşı suçlar, uyuşturucu, ticareti gibi suçlarda arttırılmasına ilişkin bir teklif hazırladık. Aynı şekilde biliyorsunuz suça sürüklenen çocuklar konusunda infaz sistemi farklı. Yani ceza evinde yaptıkları bir gün iki gün sayılıyor. Örgütler cezai indirimleri bildikleri için çocukları kullanıyor. Bu nedenle bazı suçlarda çocuklara yönelik cezaların artırılmasına ilişkin düzenleme hazırladık."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ VE YARGI PAKETİ BAĞLANTISI

Yeni yargı paketinin, siyasetin gündemindeki 'Terörsüz Türkiye' başlığıyla bir ilgisi olup olmadığı yönündeki sorulara da yanıt veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki sürecin ayrı ayrı ilerlediğini belirtti. Gürlek, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Terörsüz Türkiye süreci ile yargı paketine ilişkin çalışmalar birbirinden bağımsız şekilde yürütülüyor. Terörsüz Türkiye sürecini Meclis yürütüyor. 12'nci Yargı Paketi'ne son şeklini vermek üzere Meclis'te yoğun bir hazırlık süreci devam ediyor. Bu çalışmalar birbirinden bağımsız ilerliyor. Ülkemizin farklı sorunlarını çözmeye yönelik çok önemli çalışmalar yürütülüyor."

12. YARGI PAKETİ İÇERİĞİNDE NELER VAR, IBAN DÜZENLEMESİ ÇIKACAK MI?

Kamuoyuna yansıyan taslak metinlere ve kulis bilgilerine göre 12. Yargı Paketi, ceza sisteminin yanı sıra hukuk yargılamalarını hızlandıracak birçok yeniliği barındırıyor. Vatandaşların son dönemde sıklıkla şikayet ettiği kiralık banka hesapları ve usulsüz para transferlerinin önüne geçmeyi hedefleyen IBAN düzenlemesinin de bu pakette yer alacağı beklentisi yüksek.

Taslakta yer alması beklenen ana başlıklar şu şekilde sıralanıyor:

Hukuk yargılamalarının hızlandırılması

Uzun süren davaların daha kısa sürede sonuçlandırılması (Özellikle boşanma davaları)

Arabuluculuk sisteminin etkinliğinin artırılması

Noter yardımcılığı sistemine ilişkin düzenlemeler

Bazı çekişmesiz yargı işlemlerinin mahkeme dışı yöntemlerle çözülmesi

Bilişim suçları ve dijital alanlara yönelik yeni düzenlemeler (IBAN ve hesap kiralama yaptırımları dahil)