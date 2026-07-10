Lise heyecanı yaşayan yüz binlerce öğrenci, açıklanan sonuçların ardından tercih ettikleri okullara yerleşip yerleşemediklerini öğrendi. İlk aşamada kontenjana giremeyen ya da kayıt hakkı kazandığı okulu değiştirmeyi hedefleyen adaylar, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği takvim doğrultusunda yeniden tercih listesi hazırlayacak. İki farklı dönemde gerçekleşecek yerleştirmeye esas nakil süreci, kuralları ve başvuru takvimiyle öğrencilerin lise eğitimini sürdüreceği adresi doğrudan belirleyecek.

LİSE NAKİLLERİ NASIL YAPILACAK?

Bakanlık, yerleştirmeye esas nakil işlemlerini iki ayrı dönemde yürütecek. Öğrenciler her iki dönemde de Merkezî Sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 ve pansiyonlu okullar için en fazla 3 lise tercihi yapabilecek. İlk yerleştirmede bir okula yerleşen adaylar, nakil döneminde yeniden yerel tercih yaparken kendi kayıt alanından veya farklı bir okul türünden seçim yapmak zorunda kalmayacak. Ancak ilk yerleştirmede açıkta kalan öğrenciler, nakil listesi hazırlarken ilk iki okulu kendi kayıt alanından seçmek şartıyla en fazla 3 okul yazabilecek. Ayrıca adaylar yaptıkları tercihlerde aynı okul türünden en fazla iki liseyi listesine ekleyebilecek.

LGS 1. VE 2. NAKİL TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adaylar yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvurularını 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında sistem üzerinden yapacak. Bakanlık, birinci nakil sonuçlarını 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklayacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise hemen ardından 10-12 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleşecek ve bu sürecin yerleştirme sonuçları 14 Ağustos 2026 tarihinde öğrencilere duyurulacak.

LGS'DE HİÇBİR OKULA YERLEŞEMEYENLER LİSEYE NASIL YERLEŞECEK?

İki nakil döneminin sonunda da hiçbir liseye yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları devreye girecek. Boşta kalan öğrenciler 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında bu komisyonlara başvuracak. Komisyonlar değerlendirme ve yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos 2026 tarihinde bitirecek.

YATILILIK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğrencilerin yatılılık başvurularını 31 Ağustos ile 3 Eylül 2026 tarihleri arasında okullar ve kurumlar kabul edecek. Bakanlık yatılılık yerleştirme sonuçlarını 4 Eylül 2026 tarihinde ilan edecek ve öğrencilerin kayıt işlemleri e-Pansiyon sistemi üzerinden tamamlanacak.