Son Mühür- Ünlü oyuncu Belçim Bilgin’in yapım şirketi üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimi gündeme damga vurdu.

2019 yılında kurduğu şirketini kullanmak isteyen şüpheli, kendini PR uzmanı gibi tanıtıp 80 bin lirayı aldıktan sonra ortadan kayboldu.

Dolandırıcı, şirketin asistanını kandırdı

Geçtiğimiz ay yaşanan olayda, Mehmet A. isimli bir kişi, ünlü oyuncunun şirketinde çalışan asistan Zeynep B.’yi telefonla aradı.

Kendini farklı bir isimle tanıtan şüpheli, şirket markasını öne çıkarmak için “profesyonel PR çalışması” yapmak istediğini söyledi.

Güven kazandı, ilk taksiti aldı

Sabah'ın haberine göre; dolandırıcı güven kazanmak için çeşitli görüşmeler yaptı. Ardından yıllık çalışma ücreti karşılığında ilk taksit olarak 80 bin liranın banka hesabına yatırılmasını talep etti. Şirket asistanı bu talebi yerine getirdi.

Parayı aldıktan sonra ortadan kayboldu

Ödeme yapıldıktan kısa süre sonra dolandırıcıya ulaşılamadı. Asistan, defalarca aramasına rağmen cevap alamayınca gerçeği anladı ve dolandırıldığını fark etti.

Bilgin savcılığa başvurdu

Durumu öğrenen Belçim Bilgin, vakit kaybetmeden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek suç duyurusunda bulundu. Olayın ardından savcılık tarafından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Polis şüpheliyi arıyor

Soruşturma kapsamında Mehmet A. isimli şüphelinin yakalanması için polis ekipleri harekete geçti. Dolandırıcının izine ulaşmak için kapsamlı çalışma başlatıldığı öğrenildi.