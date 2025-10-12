Son Mühür/Merve Turan- Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen artrit, eklemlerde iltihaplanma ve ağrıya neden olan bir hastalık grubu olarak biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, romatoid artrit, osteoartrit ve gut gibi farklı türleri bulunan hastalık, yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürüyor.

Türkiye’de her 5 kişiden biri artrit riski taşıyor

Uzmanlar, Türkiye’de özellikle 40 yaş üstü bireylerde artrit görülme sıklığının arttığına dikkat çekiyor. Yapılan araştırmalar, ülke genelinde her 5 kişiden birinin yaşamının bir döneminde artritle karşı karşıya kaldığını gösteriyor.

Erken tanı ve tedavi süreci belirleyici

Romatoloji uzmanları, artritte erken tanının büyük önem taşıdığını vurguluyor. Erken dönemde tanı konulan hastalarda ilaç tedavisi, fizik tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleriyle hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılabildiği belirtiliyor. Uzmanlar, özellikle sabah tutukluğu, eklem ağrısı ve şişlik gibi belirtileri olan kişilerin vakit kaybetmeden doktora başvurmalarını öneriyor.

Dünya genelinde farkındalık kampanyaları

Her yıl 12 Ekim’de kutlanan Dünya Artrit Günü, hastalığa ilişkin farkındalığı artırmak ve erken tanının önemini vurgulamak amacıyla düzenleniyor. Sağlık kuruluşları, dernekler ve hasta toplulukları bu kapsamda bilgilendirme toplantıları, yürüyüşler ve sosyal medya kampanyaları gerçekleştiriyor.

Sağlıklı yaşam tarzı artritle mücadelede destek oluyor

Uzmanlara göre düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve ideal kilonun korunması, artritin etkilerini azaltmada önemli rol oynuyor. Yüzme, yürüyüş ve yoga gibi düşük tempolu egzersizlerin eklem sağlığını desteklediği belirtiliyor.