Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto’nun 11 Ekim 2025 Cumartesi çekilişi tamamlandı. Çekiliş, noter huzurunda saat 21.30’da gerçekleştirildi ve sonuçlar Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak paylaşıldı.

Kazanan Numaralar Açıklandı

Bu haftaki çekilişte kazanan numaralar şöyle oldu:

12 – 19 – 15 – 16 – 55 – 06

Joker: 32 — SüperStar: 86

Büyük ikramiyenin bu haftaki çekilişte de devrettiği bildirildi. Bir önceki çekilişte (8 Ekim 2025) 237 milyon 977 bin 388 TL’lik devreden ikramiyeye yenisi eklendi.

Sonuçlar Nasıl Sorgulanır?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango Online platformu üzerinden “Sonuç Sorgulama” ekranından kolayca öğrenilebiliyor.

👉 Sonuç sorgulama ekranına buradan ulaşabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto Nasıl Oynanır?

Milli Piyango’nun açıklamasına göre, Çılgın Sayısal Loto şöyle oynanıyor:

“Büyüyen ikramiyeleriyle rekor kıran Çılgın Sayısal Loto’da 90 sayı arasından 6 şanslı numarayı seçmek yeterli.

Tek kolon ücreti 20 TL’dir. Joker ve SüperStar seçenekleriyle kazanma şansı daha da artar.”