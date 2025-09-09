Son Mühür - Süper Lig’in önde gelen takımlarından Galatasaray’da, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde transfer süreci sürerken, sakatlık ve performans düşüklüğü risklerine karşı ikinci bir golcü arayışı başladı. Bu kapsamda beklenmedik bir isim transfer gündemine dahil oldu.

Vedat Muriqi bombası

Futbolcu menajeri Tahsin Koca, Galatasaray'ın La Liga takımı Mallorca'da oynayan Vedat Muriqi'yi kadrosuna katmak istediğini belirtti.

Radyospor'a konuşan Tahsin Koca şunları söyledi:

"Galatasaray, Süper Ligi iyi tanıyan bir santrfor alabilir. Bunu transfer görüşmeleri yaparken öğrendim. Vedat Muriqi'yi kiralık, satın alma opsiyonu ile istiyorlar. Akla yatkın ve olabilecek bir operasyon. Mallorca'nın zaten 4 tane santrforu var"

Performansı

Bu sezon Mallorca formasıyla 2 maçta görev yapan Kosovalı forvet, bu karşılaşmalarda 1 kez fileleri havalandırdı.