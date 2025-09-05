Tayland’da düzenlenen FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı final mücadelesine çıkıyor. Ay-yıldızlılar, yarın saat 11.30’da Japonya ile karşı karşıya gelecek.

Turnuvanın diğer yarı finalinde ise İtalya ile Brezilya karşılaşacak.

Türkiye’nin performansı

A Milli Takım; Kanada, İspanya ve Bulgaristan ile yer aldığı E Grubu’nu yenilgisiz lider tamamladı. Son 16 turunda Slovenya’yı, çeyrek finalde ABD’yi mağlup eden milliler, tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.

Şampiyona boyunca yalnızca 1 set kaybeden Türkiye, güçlü performansıyla dikkat çekti.

Japonya’nın yolu

H Grubu’nda Sırbistan, Ukrayna ve Kamerun’u geride bırakan Japonya, son 16 turunda Tayland’ı, çeyrek finalde ise Hollanda’yı eledi.

Japonya’yı Türk başantrenör Ferhat Akbaş çalıştırıyor.