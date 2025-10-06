Son Mühür/ Beste Temel- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarıyla ortaya çıkan, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonundaki büyük operasyon, Türkiye genelinde siber suç ağlarına ağır bir darbe vurdu. Toplam 37 ilde eş zamanlı olarak 10 gün boyunca sürdürülen bu dev çalışma, aralarında İzmir'in de bulunduğu merkezlerden yönetildi. Operasyonlarda, "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık" gibi ağır suçlara karıştığı tespit edilen toplam 567 şüpheli yakalandı. Bu kapsamlı soruşturma, siber güvenliğin sağlanması ve vatandaşların dijital ortamdaki haklarının korunması açısından büyük önem taşıyor.

İzmir ve 36 il daha suç ağlarından temizlendi

Cumhuriyet Başsavcılıkları, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyonlar, Ege Bölgesi'nin önemli merkezleri olan İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla dâhil olmak üzere ülkenin dört bir yanını kapsadı. İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri'nin koordinasyonunda yürütülen bu hassas çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, İstanbul gibi büyükşehirlerin yanı sıra, listede adı geçen 37 ilde yakalama kararları titizlikle uygulandı. Bu operasyon, siber suçların artık bölgesel değil, ülke çapında bir sorun teşkil ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yüzlerce tutuklama ve deşifre edilen suç yöntemleri

Yakalanan 567 şüpheli hakkında adli süreç hızla ilerletildi. Soruşturmalar neticesinde, şüphelilerden 209'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca 112 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin kullandığı karmaşık suç yöntemleri ve alanları ise şu şekilde tespit edildi:

Çocuk İstismarı: En ağır suç başlıklarından biri olan müstehcen çocuk görüntüsü bulundurma ve yayma faaliyetleri.

Yasa Dışı Finans ve Bahis: İnternet üzerinden illegal bahis ve kumar oynatarak, yasa dışı para transferlerine aracılık etme ve bu mecraların reklamını yapma.

Bankacılık Dolandırıcılığı: Vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına yetkisiz erişim sağlayarak haksız kazanç elde etme.

Güven Bazlı Nitelikli Dolandırıcılık: "Düşük faizli kredi, yatırım danışmanlığı, ürün satışı, vize başvurusu ve kiralık araç" gibi cazip ve acil temaları kullanarak çok sayıda vatandaşı aldatma.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başarılı operasyonlarda emeği geçen tüm güvenlik ve adli birimleri tebrik ederek, siber suçlarla mücadelenin azimle süreceği mesajını verdi.