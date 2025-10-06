Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nın düzenlediği “Canva ile Dijital Tasarım” eğitimi tamamlandı. Ücretsiz eğitimle 16–30 yaş arası gençler, yapay zekâ destekli içerik üretimi ve dijital tasarım becerilerini geliştirdi.

Gençler dijital dünyanın tasarım gücüyle buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Meslek Fabrikası, gençlerin dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda “Canva ile Dijital Tasarım” eğitimi, Halkapınar’daki Meslek Fabrikası binasında yer alan Dijital Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Endüstri Mühendisi Simge Erkin rehberliğinde verilen eğitimde katılımcılar, grafik tasarım platformu Canva’yı en ince detayına kadar öğrenerek kendi portfolyolarını hazırladı. Eğitim sonunda gençler, yapay zekâ desteğiyle özgün içerikler üretebilir hâle geldi. Programa 16–30 yaş arası gençler katıldı.

Dijital Gençlik Merkezi gençleri geleceğe hazırlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğiyle yürütülen “Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi” kapsamında hayata geçirilen Dijital Gençlik Merkezi, gençleri dijital dünyanın bir parçası haline getiriyor.

Merkezde Dijital Tasarım, Yapay Zekâ 101, 21. Yüzyıl Becerileri ve Kişisel Veri Güvenliği başlıklarında eğitim, seminer ve atölye çalışmaları düzenleniyor. Katılımcılar, dijital dönüşümün temel yapı taşlarını öğrenirken geleceğin mesleklerine hazırlanma fırsatı buluyor.

Yeni eğitimler yolda

Dijital Gençlik Merkezi’nde yakında Veri Bilimi ve NoCode (Kodsuz Yazılım Geliştirme) alanlarında da eğitimler verilecek.

Bugünün dijital dünyasına adapte olmak ve geleceğin iş gücü piyasasında avantaj sağlamak isteyen gençler, merkezin etkinliklerini “ibbmeslekfabrikasi.com” adresinden ve ''izbbmeslekfabrikasi'' Instagram hesabından takip edebilecek.