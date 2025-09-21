Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu, genç kızların akademik hayattan profesyonel yaşama geçişlerinde destek olmayı amaçlayan “Hayat Biz Hazırız!” Gençlik Kampını bu yıl 10’uncu kez düzenliyor. 22–27 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kamp, Çeşme Şifne Termal Otel’in ev sahipliğinde yapılacak.

Açılışa belediye başkanları da katılacak

22 Eylül Pazartesi günü saat 14.30’da başlayacak açılış törenine Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ve Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu katılacak. Açılış konuşmasını ise Federasyon Başkanı Betül Elmasoğlu yapacak.

Eğitimler ve etkinlikler bir arada

Kamp süresince genç bursiyerlere yönelik kariyer ve kişisel gelişim eğitimlerinin yanı sıra meditasyon, yüzme ve yürüyüş gibi aktiviteler, akşamları ise müzik, drama çalışmaları ve çevre gezileri düzenlenecek.

Bir hafta boyunca işlenecek başlıca eğitim konuları şunlar olacak:

• Mülakat teknikleri

• Kariyer planlama

• Cam tavanlar

• Toplumsal cinsiyet eşitliği

• Yapay zekâ

• E-ticaret

• Sürdürülebilir iletişim

• İş hayatında hukuki haklar

• Gönüllülük

• Akran şiddeti

• Toksik ilişkiler

• Hayata anlam katma

• Kadın sağlığı

Federasyon hakkında

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu, Avrupa Soroptimist Federasyonu’na bağlı uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye’nin 12 şehrinde, ikisi e-club olmak üzere toplam 34 kulüp ve yaklaşık 1000 üye ile çalışmalarını yürüten federasyon; yüksek etik değerlere sahip iş ve meslek kadınlarından oluşuyor.

Federasyonun temel hedefi, kadınların ve kız çocuklarının insan hakları ile ekonomik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak. 2013 yılında başlatılan “Gençlik Kampı Projesi”, bu yıl 10’uncu kez düzenlenerek genç kızlara destek olmaya devam ediyor.