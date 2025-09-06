ABD’nin California, Missouri, Georgia, Minnesota, Texas, Arkansas, Illinois, Rhode Island, Wisconsin ve Washington eyaletlerinde salmonella salgını riski olduğu açıklandı. CDC, evlere yemek servisi yapan bir şirketin bazı ürünleriyle bağlantılı olarak salgının yayılımını doğruladı.

En az 16 kişi etkilendi

Resmi verilere göre, en az 16 kişide salmonella enfeksiyonu tespit edildi, 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, söz konusu ürünlerin hayvansal gıda içerdiğini ve bakterinin genellikle çiğ veya iyi pişirilmemiş et, tavuk, yumurta gibi ürünlerden bulaştığını belirtti.

Belirtiler ve bulaşma yolları

Uzmanlar, salmonellanın hayvanların bağırsaklarında bulunduğunu, dışkı yoluyla çevreye yayıldığını ve kontamine gıdalarla insana geçtiğini hatırlattı. Mide bulantısı, kusma, ishal ve ateş salgının başlıca belirtileri olarak sıralandı.

Hastalıkların bildirilmesinin genellikle birkaç hafta sürdüğünü belirten CDC, önümüzdeki günlerde vaka sayısının artabileceğini vurguladı.

Şirketten bilgilendirme

Evlere yemek servisi yapan şirketin yetkilileri, müşterilerine doğrudan ulaşarak ürünlerle ilgili bilgilendirme yaptıklarını duyurdu.