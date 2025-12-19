Yılbaşı yaklaşırken milyonlarca öğrenci ve veli, okulların tatil durumunu ve ders programını araştırıyor. Özellikle 31 Aralık Çarşamba gününün yarım gün olup olmadığı ve 1 Ocak Perşembe gününün resmi tatil statüsü, tatil planı yapanların gündeminde ilk sırada yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimi ve "Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun" çerçevesinde okulların durumu netlik kazandı. 2025 yılını uğurlayıp 2026'ya girerken uygulanacak tatil takvimi ve ders işleyişi belli oldu.

31 Aralık'ta Okullar Yarım Gün mü?

Takvime göre 31 Aralık 2025 Çarşamba gününe denk geliyor. Mevcut yasalar kapsamında 31 Aralık tarihi "resmi tatil" veya "yarım gün tatil" statüsünde yer almıyor. Bu nedenle 31 Aralık Çarşamba günü ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim tam gün olarak devam ediyor.

Öğrenciler ve öğretmenler, normal ders saatlerine uygun olarak okullarda bulunuyor. Aynı şekilde bankalar, noterler ve diğer kamu kurumlarında da mesai tam gün sürüyor.

1 Ocak Resmi Tatil mi?

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2026 Perşembe günü, resmi tatil olarak kabul ediliyor. Kanun gereği tüm kamu kurumları, okullar ve üniversiteler bu tarihte kapalı oluyor. Öğrenciler, 1 Ocak Perşembe günü okula gitmeyerek bir günlük ara veriyor.

Yılbaşı Tatili Hafta Sonu ile Birleşiyor mu?

Bu yıl 1 Ocak Perşembe gününe denk geldiği için tatilin Cuma günü ile birleşip birleşmeyeceği merak ediliyor. Mevcut durumda 2 Ocak 2026 Cuma günü için MEB veya valilikler tarafından alınan genel bir tatil kararı bulunmuyor.

Aksi bir açıklama yapılmadığı sürece, 2 Ocak Cuma günü okullarda eğitim kaldığı yerden devam ediyor. Dolayısıyla bu yılbaşı için hafta sonu ile birleşen 4 günlük bir tatil söz konusu değil; tatil sadece 1 Ocak Perşembe günüyle sınırlı kalıyor.