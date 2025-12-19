Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında yılın ilk günü olan 1 Ocak, resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu durum, kamu kurumlarından özel sektöre kadar pek çok alanda mesai düzenini doğrudan etkiliyor. Vatandaşlar, 1 Ocak 2026 Perşembe gününe denk gelen bu tatil gününde, mahalle berberlerinin veya alışveriş merkezlerindeki kuaför salonlarının hizmet verip vermediğini sorguluyor.

1 Ocak Resmi Tatil ve Berberlerin, Kuaförlerin Durumu

Türkiye'deki resmi tatil takvimine göre 1 Ocak tarihi "Yılbaşı" tatili olarak geçiyor. Resmi tatil olması nedeniyle berberler, kuaförler ve güzellik salonları genel eğilim olarak 1 Ocak günü kapalı olmayı tercih ediyor. Berberler ve Kuaförler Odası gibi meslek kuruluşları, genellikle üyelerine bu tarihte tatil yapmaları yönünde tavsiyede bulunuyor. Yılın yorgunluğunu atmak isteyen esnaf, bu günü dinlenme fırsatı olarak değerlendiriyor.

Ancak, pazar günü uygulanan zorunlu tatil kuralının aksine, 1 Ocak günü için valilikler veya bakanlık tarafından ülke genelinde kesin ve bağlayıcı bir "kapatma zorunluluğu" uygulanmıyor. Bu nedenle, dükkanını açmak isteyen işletmeciler inisiyatif kullanarak hizmet vermeye devam edebiliyor. Yine de mahalle arasındaki işletmelerin çok büyük bir kısmının kapalı olduğunu söylemek mümkün.

AVM Kuaförleri ve İstisnai Durumlar

Mahalle esnafının aksine, Alışveriş Merkezleri (AVM) içerisinde yer alan kuaför ve güzellik salonları genellikle farklı bir çalışma takvimi uyguluyor. AVM'lerin 1 Ocak günü (genellikle öğleden sonra) açılmasıyla birlikte, bu merkezlerdeki kuaförler de müşterilerine hizmet vermeye başlıyor. Dolayısıyla acil tıraş veya bakım ihtiyacı olan vatandaşlar için AVM kuaförleri en ulaşılabilir seçenek olarak öne çıkıyor.

Tıraş, saç kesimi veya boya gibi işlemler yaptırmayı planlayanların, mağduriyet yaşamamak adına gitmeden önce mutlaka işletmeyi araması gerekiyor. Özellikle resmi tatil günlerinde çalışma saatleri esneklik gösterebildiği için randevusuz gitmek risk oluşturabiliyor. Çoğu işletme, 31 Aralık günü yoğun mesai yaptığı için 1 Ocak'ta tamamen kapalı kalmayı veya geç saatte açılmayı tercih ediyor.